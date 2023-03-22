Лукашисты устроили хапун в Мозыре 3 22.03.2023, 11:06

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После обысков люди не выходят на связь.

Гомельские правозащитники сообщают о «зачистках» в Мозыре, которые проводили вчера силовики.

У некоторых местных, ранее уже репрессированных по административным статьям 19.11 КоАП Беларуси, прошли обыски.

По информации правозащитников, в списке для отработки у силовиков не менее 35 человек.

Так со вчерашнего дня перестал выходить на связь с родственниками Федор Черенков, муж политической заключенной Кристины Черенковой и сын общественного активиста Юрия Черенкова.

«Федор в ИВС, административка. Больше ничего не знаю», — написал отец.

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