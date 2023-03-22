Лукашисты устроили хапун в Мозыре

Лукашисты устроили хапун в Мозыре3
- 22.03.2023, 11:06
- 3,406
После обысков люди не выходят на связь.
Гомельские правозащитники сообщают о «зачистках» в Мозыре, которые проводили вчера силовики.
У некоторых местных, ранее уже репрессированных по административным статьям 19.11 КоАП Беларуси, прошли обыски.
По информации правозащитников, в списке для отработки у силовиков не менее 35 человек.
Так со вчерашнего дня перестал выходить на связь с родственниками Федор Черенков, муж политической заключенной Кристины Черенковой и сын общественного активиста Юрия Черенкова.
«Федор в ИВС, административка. Больше ничего не знаю», — написал отец.