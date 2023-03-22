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В Мачулищах подняли в небо МиГ-31К с «Кинжалами»

  • 22.03.2023, 11:27
В Мачулищах подняли в небо МиГ-31К с «Кинжалами»
иллюстративное фото

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине утром 22 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 9:10.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала взлет российского истребителя МиГ-31К, который может быть вероятным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал», и самолета сопровождения. Авиация поднялась в небо около 9:00 с аэродрома «Мачулищи».

Напомним, Россия в ночь на 22 марта атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21, которые запустил враг.

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