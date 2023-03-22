В Мачулищах подняли в небо МиГ-31К с «Кинжалами»
- 22.03.2023, 11:27
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
В Украине утром 22 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали активность российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 9:10.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала взлет российского истребителя МиГ-31К, который может быть вероятным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал», и самолета сопровождения. Авиация поднялась в небо около 9:00 с аэродрома «Мачулищи».
Напомним, Россия в ночь на 22 марта атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21, которые запустил враг.