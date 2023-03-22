Россия ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: много погибших и раненых 22.03.2023, 12:00

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Среди пострадавших есть дети.

В результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области повреждены общежития и лицей. Известно о трех погибших и не менее 20 раненых. Также под завалами еще могут быть люди.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

По данным спасателей, в 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв.м.

«По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасен 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека», - говорится в ГосЧС.

Сейчас на месте происшествия работают 111 человек и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Офиса генпрокурора Украины, вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе.

«В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок», - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

Киевская областная прокуратура начала расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКК).

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