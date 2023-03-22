Русский «Титаник» несется на айсберг 3 22.03.2023, 12:09

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Последняя надежда сыграла злую шутку с Кремлем.

Россияне чувствуют, что проигрывают войну с Украиной, как бы они ни бравировали, отметил российский оппозиционер Аббас Галлямов.

«Россия прямым ходом несется в сторону своего айсберга, как «Титаник». И они это понимают», – заявил бывший спичрайтер Путина, политтехнолог Аббас Галлямов в интервью YouTube-канала Politeka Online.

В этой ситуации вся надежда россиян – на Китай. Они хотят, чтобы кто-то их спас. Как отметил эксперт, весь пропагандистский восторг, который сейчас наблюдается в России по поводу визита Си Цзиньпина, свидетельствует как раз о том, что Россия стала несамодостаточной страной.

Кремль и пропагандисты радуются тому, что приехал старший брат, предвкушая и надеясь на то, что «сейчас он разберется с хулиганами».

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