Фокус в кафе: посетительница и десерт бесплатно получила, и деньги заведения забрала 1 22.03.2023, 12:50

3,450

Иллюстративное фото

Ловкие действия попали на видео.

40-летняя жительница Бобруйска заказала десерт в одном из столичных кафе. При оплате она достала из кошелька 100 рублевую купюру, однако не передала ее продавцу.

Вместо этого женщина, держа в куре банкноту, начала искать мелочь, чтобы получить сдачу рублями. Заговорив продавца, фигурантка спрятала свою купюру в кошелек, забрала сдачу и десерт, после чего ушла.

Женщину задержали, сообщает ГУВД Минска. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества. Проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».