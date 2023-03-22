Фокус в кафе: посетительница и десерт бесплатно получила, и деньги заведения забрала

Фокус в кафе: посетительница и десерт бесплатно получила, и деньги заведения забрала1
- 22.03.2023, 12:50
- 3,450
Ловкие действия попали на видео.
40-летняя жительница Бобруйска заказала десерт в одном из столичных кафе. При оплате она достала из кошелька 100 рублевую купюру, однако не передала ее продавцу.
Вместо этого женщина, держа в куре банкноту, начала искать мелочь, чтобы получить сдачу рублями. Заговорив продавца, фигурантка спрятала свою купюру в кошелек, забрала сдачу и десерт, после чего ушла.
Женщину задержали, сообщает ГУВД Минска. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества. Проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.