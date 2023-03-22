Карма за Украину: российский пропагандист Мангушев не может «успокоиться» и после смерти 22.03.2023, 13:19

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Вдова наемника рассказала историю в духе Руанды.

В России вышло интервью со вдовой российского военного преступника, пропагандиста Игоря Мангушева, который ранее записывал стендап с черепом погибшего на «Азовстали» украинского военного.

В феврале Мангушева расстреляли свои же соратники по «русскому миру» в оккупированном Стаханове (Кадиевка) Луганской области. Теперь вдова жалуется, что никакого расследования до сих пор нет. Она возмущена тем, что российские правоохранители даже уголовное дело не возбудили.

На ее интервью обратил внимание украинский журналист блогер Денис Казанский.

Более того, жена Мангушева подробно рассказывает, как Мангушев нашел череп, и поясняет, что он забрал его с собой, поскольку какая-то подруга «хотела себе череп украинца».

В конце вдова сетует, что тело Мангушева пришлось сжечь, поскольку боялись, якобы его череп тоже выкопают из могилы и украдут. Даже труп охраняли, чтобы враги не отрезали и не выкрали его голову.

«Какая-то Руанда прям. Мы, конечно, воюем с наглухо больными извращенцами…» - комментирует ее признание Казанский.

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