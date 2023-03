В Варшаве покажут спекталь-перформанс о белорусских политзаключенных 22.03.2023, 13:22

Спектакль можно увидеть с 28 по 30 марта.

В варшавском «Новом театре» (Nowy Teatr) покажут спекталь-перформанс о белорусских политзаключенных «375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available».

«Идея спектакля родилась из состояния протеста против насилия, противостояния многолетнему стрессу и страху, попытки преодолеть чувство вины, в котором сознательно или бессознательно живут сегодня белорусы. Это своеобразное приглашение представить себя задержанным в Беларуси, физически пройти через беззаконие и возмущение, через которые прошли десятки тысяч мирных жителей — через продолжающееся до сих пор насилие.

Перформер создает относительно непосредственный способ общения с аудиторией: отождествляя себя с задержанным, он моделирует ситуацию телесного переживания, подобную пыткам. Анонимная жертва, которая раньше была только новостью, через физический опыт перестает быть информацией, становится живым человеком», — рассказывают создатели проекта.

Цифры в необычном названии спектакля означают:

375 — телефонный код Республики Беларусь

09.08 — дата сфальсифицированных властями президентских выборов. Горечь и недовольство результатами выборов вылились в революционное движение протеста, которое продолжается до сих пор.

2334 — это номер статьи КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», на основании которой с августа 2020 года были осуждены более 40 тысяч белорусов.

Спектакль можно увидеть с 28 по 30 марта в варшавском «Новом театре» (Nowy Teatr). Начало — 19:00.

Билеты можно приобрести здесь.

Авторы проекта:

Идея, режиссер, художник: Сергей Шабохин.

Идея, исполнение: Игорь Шугалеев.

Видео художница: Александра Канонченко.

Продюсер: Марина Дашук.

