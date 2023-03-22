Бойцы ВСУ ликвидировали российского снайпера, прятавшегося в многоэтажке на юге Бахмута 22.03.2023, 14:25

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Оккупанта «сняли» с помощью бронемашины.

В сети опубликовали видео, на котором показана вылазка бронемашины ВСУ. Украинские бойцы обезвредили снайпера армии РФ на юге Бахмута.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале волонтерского сообщества DeepState.

Первые кадры записи объясняют, зачем было делать вылазку. В частности, стало известно, что где-то в Бахмуте засел российский снайпер: из-за него один человек погиб, другой ранен.

Следующие кадры записи показывают

панораму горящего и задымленного Бахмута;

многоэтажку, по верхнему этажу которой прилетает снаряд;

украинскую бронемашину, куда-то спешащую по улицам фронтового города.

OSINT-аналитики провели геолокацию точки, в которой, как предполагают, скрывался снайпер армии РФ – 48.5762, 37.9698.

Если точку разместить на карте, то оказываемся на улице Корсунского на юге Бахмута. На сегодняшний день - это местность под временным контролем армии РФ.

Волонтеры резюмируют: на видео зафиксирована спецоперация ВСУ по ликвидации вражеского солдата, который мешал бойцам удерживать позиции в Бахмуте.

Отметим, боец ВСУ опубликовал его накануне – то есть 20 марта. Однако точно не ясно, когда именно его сделали. Между тем онлайн-карта боевых действий показывает, что точку, где скрывался снайпер, оккупанты захватили в течение последних двух суток.

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