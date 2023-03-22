Концерты Маргариты Левчук отменили в Варшаве и Гданьске 3 22.03.2023, 14:28

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Причина очень серьезная.

Певица Маргарита Левчук окончательно отменила концерты в Варшаве и Гданьске, которые должны были состояться на ближайших выходных. Как рассказала артистка в Facebook, у нее возникли серьезные проблемы с голосом.

«Друзья, мне очень жаль, но мы с вами не встретимся на концертах в Варшаве и Гданьске. Сначала какая-то угроза теракта, а теперь вот мой голос. Фониатор мне запретила даже разговаривать, не то что петь. У меня диагностировали полип на голосовых связках. Это самый страшный сон вокалиста, в котором ты не можешь петь, но он сбылся», — написала Маргарита.

«Сказать, что я в отчаянии, это ничего не сказать. Словно жизнь оборвалась после слов врача, что все серьезно. Голос — это моя жизнь. Это травма, во-первых, психологическая.

Но я в адеквате, поэтому все понимаю и держусь, как могу. Я уже наплакалась и насмеялась, потому что у меня самые крутые друзья и близкие, которые уже второй день рядом, за это им огромное спасибо», — добавила певица.

Концерт в Гданьске был назначен на 26 марта. Вместо Левчук по ее просьбе выступит Лявон Вольский.

Концерт в Варшаве полностью отменен, тем, кто приобрел билет, вернут деньги.

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