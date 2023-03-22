В объятиях Панды 1 22.03.2023, 14:51

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У Поднебесной появился униженный вассал.

Глава Китая Си Цзиньпин совершил двухдневный визит в Москву во время которого поговорил с Путиным как тет-а-тет, так и в расширенном составе делегации. По итогам визита сторонами был подписан пакет из 14 документов, включая заявление о планах экономического сотрудничества между Россией и Китаем до 2030 года и заявление о планах углубления партнерства. После переговоров Си и Путин сделали ряд заявлений, в первую очередь касающихся Украины. Каковы реальные итоги встречи Путина и Си и как эти переговоры повлияют на Россию, Украину и международные отношения в целом, читайте в материале «Апострофа».

Поцеловать руку Си

Председателя КНР Си Цзиньпина встречали в Москве по-царски. Здесь была и красная ковровая дорожка, и военный оркестр, и многокилометровый кортеж с перекрытием центра Москвы. Да и Путин не стал сажать Си за длинный стол, как он это делал с политиками западных стран. После переговоров в честь Си был дан ужин в Грановитой палате Кремля.

Такой величественный прием лидера КНР вполне понятен. Во-первых, китайцы любят яркое и помпезное, а потому принимающая сторона решила их ублажить. Во-вторых, Си приехал к Путину несмотря на то, что тот объявлен международным преступником и Путин тоже не мог его не отблагодарить.

По поводу столь теплого приема Си в Москве в соцсетях появилась сгенерированная нейросетью «фотография», на которой Путин на коленях целует руку Си.

«Действительно, кто-то верит в реальность такого формата общения и, что удивительнее всего, радуется этому», - говорит в комментарии «Апострофу» политический аналитик Ярослав Макитра.

О том, что Россия, по сути, стала вассалом Китая констатировал в комментарии «Апострофу» дипломат и бывший генеральный консул Украины во Владивостоке Александр Данильченко: «Ни о каком равенстве, равноправии, тем более старшем брате не может быть и речи. Китай иначе эти отношения и не мыслит. Даже раньше, когда соотношение экономик было 3 к 1 в пользу России, Китай старался хотя бы видимость такую создавать. Сегодня это соотношение 10 к 1 в пользу Китая. Количество населения – та же пропорция. Численность армий тоже не в пользу России. Путину противопоставить нечего, кроме количества ядерного оружия. Но для Китая это не аргумент, да и России терять единственного мощного союзника (во всяком случае Кремлю хочется в это верить) ни к чему».

Китай умеет ждать

По итогам переговоров Си и Путина было подписано 14 документов и большинство из них направлены на углубление экономических отношений между КНР и Россией. На брифинге Путин и Си Цзиньпин сделали по этому поводу следующие заявления:

- Россия готова наращивать поставки Китаю нефти и природного газа, в частности, в рамках проекта «Сила Сибири-2».По словам Путина, совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд метров кубических плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа. Впрочем, по информации американского издания Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин разочаровал российскую сторону, отказавшись брать на себя обязательства по поддержке «Сила Сибири 2»;

- Несмотря на пандемию и санкции, товарооборот России и Китая в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — 185 миллиардов долларов, а в 2023 году превысит 200 млрд долларов. За год товарооборот вырос более чем на 30%;

- В инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка 165 миллиардов долларов;

- Россия и Китай продолжают развивать мирное использование атомной энергии.

Как отмечает Ярослав Макитра, Китай готов сотрудничать с военным преступником, потому что ему это выгодно: «Тональность общения и совместное коммюнике по многим вопросам свидетельствуют, что китайцы и россияне нашли точки соприкосновения по экономическим вопросам и частично – по геополитическим».

«Сейчас Россия, безвозвратно потеряв рынки в Европе, сама стремится стать сырьевым придатком Китая. У нее нет другого выхода, - говорит Александр Данильченко, - Быстрому наращиванию объемов товарооборота препятствует неразвитость трансграничной инфраструктуры. А инвестировать в Россию Китай не хочет, понимая, что она и так никуда не денется».

Дипломат также предполагает, что и территориальные проблемы остаются в повестке дня и со временем их острота будет возрастать: «По крайней мере, возвращение земель, отторгнутых Россией у Китая Айгуньским договором (документ был подписан в 1858 году, после поражения Китая в войне с Англией и Францией – «Апостроф»). То есть граница по Становому хребту, по линии Благовещенск – Шантарские острова. Плюс приграничные земли по всей общей границе. А дальше все будет зависеть от России. Китай умеет ждать. Долго ждать, собираться с силами, а потом вспомнить и напомнить то, что другие давно забыли».

Даст ли Си оружие Путину?

Вполне ожидаемо, что Си с Путиным много говорили о войне в Украине. Кремлевский диктатор всячески настаивал на том, что мирный план Китая, озвученный в конце февраля, может быть взят за основу урегулирования войны в Украине, правда, «когда Запад и Киев будут к этому готовы».

Си был рад раскручивать данную «миротворческую» позицию Пекина. По его словам, Китай продолжает руководствоваться целями и принципами Устава ООН, придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и восстановлению переговоров между Украиной и Россией.

Обе стороны подчеркнули, что Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН будут решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений.

Бывший генконсул Украины Данильченко обратил внимание на отсутствие какой-то конкретики в формулировках отметил следующее: «Это всегдашняя китайская специфика: туманные, размытые, моногозначительные формулировки, намеки, иносказания, притчи. Они развязывают руки для маневра в любую сторону. Конкретика появится там, где будет выгодно Китаю».

Единственное, в чем обнадежил своего российского коллегу Си Цзиньпин – пообещал победу на выборах в следующем году. Похоже, за такую перспективу, Кремль заплатил экономической зависимостью от Поднебесной на многие годы. Ведь помимо прочего, Путин пообещал развивать торговлю за китайские юани не только между Россией и Китаем, но и между Россией и афроазиатскими странами. Юань - это не свободно конвертируемая валюта, ее курс назначается административно в зависимости от интересов китайского правительства. Россия может очень дорого заплатить за такую зависимость. При этом председатель Си призвал взаимодействовать на китайской площадке ШОС. То есть, все интеграционные процессы на территории Центральной Азии теперь будут проходить при кураторстве Пекина. Это еще один фактор зависимости Кремля от китайских товарищей.

Впрочем, всех интересует один важный вопрос: будет ли Пекин снабжать Россию оружием и ресурсами для ведения войны? Стоит отметить, что наши западные партнеры говорили о вероятности того, что Китай передает Кремлю снаряды и дроны, однако подтверждений этому на данный момент нет.

«Можно предположить, что этого не произойдет сразу, но такой вариант является рабочим, если Китаю не удастся сыграть собственную игру с помощью так называемого мирного плана», - считает политический аналитик Ярослав Макитра.

«Вполне возможно, что на встрече лидеров и были достигнуты конкретные договоренности о поставках каких-то критически важных видов вооружений (через прокладки, третьи-четвертые руки), микросхем, сырья и проч. Но эти договоренности были тайные, подковерные», - говорит дипломат Александр Данильченко.

«Поставки китайских вооружений России очень опасны для Украины. Они вынудят нас просить об увеличении поставок с Запада, а это едва ли осуществимо, - отмечает Данильченко, - На поставки вооружений Запад, несомненно, ответит санкциями, которые при взаимной зависимости обоюдно невыгодны. Кому они осложнят ситуацию больше? Мне кажется, что все-таки Китаю. Запад самодостаточен, всегда может включить свое импортозамещение. А Китай - «мировая фабрика», очень зависит от экспорта. А сейчас еще и с ростом экономики у него проблемы».

Что в итоге?

По мнению Ярослава Макитры, итоги визита Си Цзиньпина в Москву подводить пока рано. «Реальные итоги мы увидим только в развитии событий. Тот факт, что Си приехал к Путину, несмотря на ордер от МУС свидетельствует, что цель визита важнее имиджевых потерь от общения с подозреваемым в похищении детей».

«Агрессия России против Украины высветила основную проблему мировых международных отношений на обозримое будущее. На смену «холодной войне» пришло противостояние между демократическим миром и миром диктаторских режимов. Китай как раз и возглавляет этот последний лагерь. Олицетворяет собой успешный тоталитарный режим, претендующий на мировое господство. Заразительный пример для подражания другими ублюдочными диктаторами. От нашей победы зависит не только наша судьба, но и, без всякого преувеличения, судьбы мира»,- резюмировал Александр Данильченко.

Согласен с дипломатом и Ярослав Макитра.

«Да, мы не одни, а в союзе со всей западной цивилизацией. Но никто не может на 100% гарантировать победы нашей цивилизации над блоком неадекватов и тиранов, тоже начинающих группироваться. В истории бывало по-разному. Впереди у нас трудный путь к настоящей победе, и тут важна трезвая оценка ситуации», - резюмировал политолог.

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