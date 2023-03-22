«Если виноват — я сразу подаю на развод» 22.03.2023, 15:54

Честный рассказ жены водителя, попавшего в резонансное ДТП в Минске.

В истории со смертельной аварией на столичном проспекте Пушкина по-прежнему хватает белых пятен и спорных моментов. На некоторые из них «пролила свет» супруга того самого водителя.

Tochka.by разыскала жену 25-летнего минчанина, который подозревается в совершении аварии со смертельным исходом в Минске в ночь на 19 марта.

19-летняя Лена (по понятным причинам она не хочет называть реальное имя, аудиозапись беседы есть в распоряжении редакции) сразу предупреждает: она не собирается оправдывать мужа. И если виновен – пусть ответит по всей строгости закона. Но у нее все же остались некоторые вопросы, на которые пока нет ответов.

«Машина была неисправна, мы с утра ездили на СТО»

Лена с трудом скрывает эмоции, когда начинает вспоминать тот злополучный день. Говорит, была обычная суббота – такая же, как и любой другой выходной.

«Машина была на СТО, в субботу утром мы поехали забирать и узнали, что мастер отказывается ремонтировать ее из-за газового оборудования», – говорит Лена.

По ее словам, «забарахлила» машина – та самая Subaru – за несколько дней до этого. И проблемы сразу ощутил бы любой, кто сел за руль:

«На холостом ходу в машине начали падать обороты, она глохла на ходу, разгонялась максимум до 60 километров в час».

Поехали на второе СТО, мастер сказал, проблемы с топливным насосом. И предложил сначала купить новый, а потом вернуться.

«За рулем была я – как и всегда. И обороты «прыгали» – 1000-2000... Под любую горку машина с трудом забиралась», – вспоминает Лена.

И тут же рассуждает вслух:

«По ТВ в «Зоне Х» сказали, что машина перед ДТП разогналась до 100 километров в час. Но любой минчанин знает, что со стороны Пушкинской станции метро есть горка. И нужно было еще постараться, чтобы на Subaru на нее просто вскарабкаться и не заглохнуть».

«Я ж не знала, что именно произошло. Милиция быстро приехала, минут через пять буквально. Еще попросили помахать им рукой, чтобы они точно поняли, где мы стоим».

По словам Лены, сотрудники милиции вели себя очень корректно, попросили показать техпаспорт на машину.

«А потом сказали, что Андрей похож по описанию на человека, который подозревается в совершении ДТП. И предложили ему пройти в служебную машину».

Лена говорит, муж в тот момент ее удивил: зачем-то сказал, что «она в положении». Хотя далеко не все знакомые и даже родственники об этом знали.

«А потом, сидя в машине, он все повторял: я не виноват, я не виноват. Я ему сказала: если не виноват – так и нечего бояться тогда. Но если виноват, я сразу подаю на развод».

Пополнение в семье пара ждет в начале осени.

«Он слишком мягкий»

Характеризуя мужа, Лена говорит:

«Он, конечно, подвластен чужому мнению. И тот мужчина, который предложил «проставиться», он, наверное, как моя мама, то есть гораздо старше Андрея. Как я поняла, они познакомились в изоляторе на Окрестина, куда муж попал за хулиганство [та самая судимость, о котором сообщали в МВД и СК – Tochka.by]. И этот мужчина точно имел большое влияние на Андрея. Насколько я знаю, он всего два дня назад вышел из тюрьмы по УДО. И это была не первая судимость у него».

В разговор вмешивается мать Лены, которая жила вместе с ними:

«Андрей довольно безобидный парень, он никогда ни на кого из нас даже голос не повысил. Бывает, разозлится, уйдет на балкон, покурит, успокоится. И вернется».

Хорошо знает Андрея и бабушка Лены. Говорит, и у нее конфликтов с зятем за все время не было, он очень простой и спокойный парень.

А Лена продолжает:

«В тот день мы не ругались, как могли подумать некоторые. То есть, в семье поводов напиваться в ту субботу мы точно не давали».

«И еще кое-что не сходится»

Лена не уверена, что именно Андрей был за рулем в момент ДТП. Но и не исключает, что это был он.

«Когда я вместе с ним подъехала в милицейской машине к месту ДТП, когда через пять полос от меня лежало тело погибшей девушки, когда рядом разбитая машина… Был шок, какое-то неосознавание всей ситуации. И какое-то непринятие».

Но даже сейчас ее смущают некоторые нестыковки.

«Если это он – там же будут анализы ДНК, наверное, какие-то в машине, опросы свидетелей… И пусть, если виноват, понесет наказание по полной. Но, например, свидетель говорил, что из машины убегал мужчина в белых кроссовках и черной куртке с рисунками, так? А у Андрея куртка без принтов, кроссовки серые. Хотя я понимаю, что в темноте свидетель мог и перепутать».

А еще девушке не очень понятно, куда пропали двое парней, которые должны были тоже ехать в машине. Их должно было быть именно двое, утверждает она:

«Когда мы подъехали к месту ДТП, одна из задних дверей была открыта, значит, кто-то ехал в салоне сзади. А спереди сработали подушки безопасности».

И сразу добавляет: и погибшую девушку, и ее родителей ей очень жаль. На отца, который на такси примчался к месту ДТП, ей было больно смотреть.

«Он вышел и сказал только одно: покажите, где мой ребенок. А еще я слышала, что у погибшей девушки остался муж, они совсем недавно вроде расписались».

И вне зависимости от того, был ли Андрей за рулем, Лена признается, что понять его поведение в тот день никогда не сможет.

«Я одно могу сказать: теперь с этим жить виновнику аварии. И Андрею тоже. Он в любом случае виноват, даже если вдруг не был за рулем – зачем тогда было передавать кому-то управление?» – резюмирует она.

Смертельное ДТП на проспекте Пушкина в Минске

Резонансная авария произошла на столичном проспекте Пушкина в ночь на 19 марта.

«Около 22:55 25-летний водитель автомобиля Subaru вблизи дома №33 по проспекту Пушкина совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – говорится в сообщении СК Беларуси.

По официальной версии, водитель после наезда на пешехода потерял управление, пробил разделительное ограждение и вылетел на «встречку». Там он врезался в машину такси, после чего Subaru по инерции отбросило на столб.

Водитель с места ДТП скрылся. По словам очевидцев, он был одет в черную куртку с надписями и белые кроссовки. Через 20 минут мужчину задержали сотрудники Департамента охраны недалеко от дома 24 по проспекту Пушкина.

Свою причастность к аварии он отрицал и заявил, что его избили, а машину угнали.

«Я делал фару. Подошли, начали лупасить, я потом встал, меня головой в стену ударили. Я вырубился. Поднимаюсь, бачу [смотрю – Tochka.by], машина поехала», – рассказал задержанный.

Позднее в его крови выявили 1,6 промилле алкоголя.

По информации, предоставленной источником Tochka.by в силовых структурах, удар был настолько сильным, что девушке оторвало ногу. В ДТП пострадала 55-летняя пассажир такси, она была госпитализирована.

Машина, по словам Лены, была оформлена на мужа, купил он ее в лизинг, который до сих пор не выплатил. Но сам муж при этом никогда за рулем не ездил. По крайней мере, по Минску – точно.

«Мог выйти во двор, посидеть в салоне, музыку послушать… И я уверена, что сам он починить ее в тот день никак не смог бы. Это же Subaru, там много электроники, там к мотору не подобраться…», – продолжает рассуждать Лена.

Да и машина, по ее словам, старая – ровесница мужа, ей уже 25 лет.

«Работал комплектовщиком, почти не выпивал»

Вообще Андрей (имя мужа также изменено по просьбе собеседницы) почти не выпивает, говорит Лена:

«На Новый год мы вообще ничего не пили, даже шампанского на столе не было».

Сам Андрей родом из деревни в Могилевской области. Там они и познакомилась, Лена приезжала еще школьницей на каникулы. В этой деревне до сих пор живут ее родственники по материнской линии.

«Его родители и другие близкие, не буду скрывать, выпивают, как и многие сейчас в белорусских деревнях. Но Андрей… Понимаете, ему сложно было бы пить из-за его работы. Там у них алкотестеры. Сотрудников каждое утро проверяют. И если хотя бы 0,1 промилле – все, могут лишить премии, выписать штрафы…», – утверждает девушка.

Работал Андрей комплектовщиком на крупной фирме. И, по словам жены, выпить что-то – обычно пиво или вино – мог только в тех случаях, когда узнавал о смерти кого-то из близких в родной деревне. Но это случалось крайне редко за все годы знакомства.

«Проставься за свадьбу»

В тот злополучный день Андрею еще утром позвонил приятель, который быстро напросился к нему в гости. И сам же вызвался съездить «за компанию» на СТО.

«Я этого человека видела первый раз в жизни. И вот едем мы с СТО, он начинает «вот, вы расписались, а где проставка…». А я вижу, что на заднем сиденье уже лежит бутылка водки», – вспоминает Лена.

«Я ж не знала, что именно произошло. Милиция быстро приехала, минут через пять буквально. Еще попросили помахать им рукой, чтобы они точно поняли, где мы стоим».

По словам Лены, сотрудники милиции вели себя очень корректно, попросили показать техпаспорт на машину.

«А потом сказали, что Андрей похож по описанию на человека, который подозревается в совершении ДТП. И предложили ему пройти в служебную машину».

Лена говорит, муж в тот момент ее удивил: зачем-то сказал, что «она в положении». Хотя далеко не все знакомые и даже родственники об этом знали.

«А потом, сидя в машине, он все повторял: я не виноват, я не виноват. Я ему сказала: если не виноват – так и нечего бояться тогда. Но если виноват, я сразу подаю на развод».

Пополнение в семье пара ждет в начале осени.

«Он слишком мягкий»

Характеризуя мужа, Лена говорит:

«Он, конечно, подвластен чужому мнению. И тот мужчина, который предложил «проставиться», он, наверное, как моя мама, то есть гораздо старше Андрея. Как я поняла, они познакомились в изоляторе на Окрестина, куда муж попал за хулиганство [та самая судимость, о котором сообщали в МВД и СК – Tochka.by]. И этот мужчина точно имел большое влияние на Андрея. Насколько я знаю, он всего два дня назад вышел из тюрьмы по УДО. И это была не первая судимость у него».

В разговор вмешивается мать Лены, которая жила вместе с ними:

«Андрей довольно безобидный парень, он никогда ни на кого из нас даже голос не повысил. Бывает, разозлится, уйдет на балкон, покурит, успокоится. И вернется».

Хорошо знает Андрея и бабушка Лены. Говорит, и у нее конфликтов с зятем за все время не было, он очень простой и спокойный парень.

А Лена продолжает:

«В тот день мы не ругались, как могли подумать некоторые. То есть, в семье поводов напиваться в ту субботу мы точно не давали».

«И еще кое-что не сходится»

Лена не уверена, что именно Андрей был за рулем в момент ДТП. Но и не исключает, что это был он.

«Когда я вместе с ним подъехала в милицейской машине к месту ДТП, когда через пять полос от меня лежало тело погибшей девушки, когда рядом разбитая машина… Был шок, какое-то неосознавание всей ситуации. И какое-то непринятие».

Но даже сейчас ее смущают некоторые нестыковки.

«Если это он – там же будут анализы ДНК, наверное, какие-то в машине, опросы свидетелей… И пусть, если виноват, понесет наказание по полной. Но, например, свидетель говорил, что из машины убегал мужчина в белых кроссовках и черной куртке с рисунками, так? А у Андрея куртка без принтов, кроссовки серые. Хотя я понимаю, что в темноте свидетель мог и перепутать».

А еще девушке не очень понятно, куда пропали двое парней, которые должны были тоже ехать в машине. Их должно было быть именно двое, утверждает она:

«Когда мы подъехали к месту ДТП, одна из задних дверей была открыта, значит, кто-то ехал в салоне сзади. А спереди сработали подушки безопасности».

И сразу добавляет: и погибшую девушку, и ее родителей ей очень жаль. На отца, который на такси примчался к месту ДТП, ей было больно смотреть.

«Он вышел и сказал только одно: покажите, где мой ребенок. А еще я слышала, что у погибшей девушки остался муж, они совсем недавно вроде расписались».

И вне зависимости от того, был ли Андрей за рулем, Лена признается, что понять его поведение в тот день никогда не сможет.

«Я одно могу сказать: теперь с этим жить виновнику аварии. И Андрею тоже. Он в любом случае виноват, даже если вдруг не был за рулем – зачем тогда было передавать кому-то управление?» – резюмирует она.

Смертельное ДТП на проспекте Пушкина в Минске

Резонансная авария произошла на столичном проспекте Пушкина в ночь на 19 марта.

«Около 22:55 25-летний водитель автомобиля Subaru вблизи дома №33 по проспекту Пушкина совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – говорится в сообщении СК Беларуси.

По официальной версии, водитель после наезда на пешехода потерял управление, пробил разделительное ограждение и вылетел на «встречку». Там он врезался в машину такси, после чего Subaru по инерции отбросило на столб.

Водитель с места ДТП скрылся. По словам очевидцев, он был одет в черную куртку с надписями и белые кроссовки. Через 20 минут мужчину задержали сотрудники Департамента охраны недалеко от дома 24 по проспекту Пушкина.

Свою причастность к аварии он отрицал и заявил, что его избили, а машину угнали.

«Я делал фару. Подошли, начали лупасить, я потом встал, меня головой в стену ударили. Я вырубился. Поднимаюсь, бачу [смотрю – Tochka.by], машина поехала», – рассказал задержанный.

Позднее в его крови выявили 1,6 промилле алкоголя.

По информации, предоставленной источником Tochka.by в силовых структурах, удар был настолько сильным, что девушке оторвало ногу. В ДТП пострадала 55-летняя пассажир такси, она была госпитализирована.

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