Украинский спецназ показал уничтожение техники РФ
- 22.03.2023, 15:57
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Видеофакт.
Силы специальных операций уничтожили ЗРК «Стрела-10» и один плавучий транспортер средний (ПТС) россиян.
Оккупанты пытались замаскировать технику, но это не помогло.
Дроны отработали точно по цели, сообщает пресс-служба ССО Украины.
«На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов», - говорится в сообщении.
С использованием дронов «со сбросами» и благодаря умелым действиям наших воинов, вражеская техника была уничтожена.