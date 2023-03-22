Украинский спецназ показал уничтожение техники РФ 22.03.2023, 15:57

2,250

Видеофакт.

Силы специальных операций уничтожили ЗРК «Стрела-10» и один плавучий транспортер средний (ПТС) россиян.

Оккупанты пытались замаскировать технику, но это не помогло.

Дроны отработали точно по цели, сообщает пресс-служба ССО Украины.

«На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов», - говорится в сообщении.

С использованием дронов «со сбросами» и благодаря умелым действиям наших воинов, вражеская техника была уничтожена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».