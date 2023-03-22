Ученые выяснили, почему у сумчатого саблезубого тигра были «коровьи» глаза 1 22.03.2023, 15:58

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фото: Jorge Blanco

Необычное животное населяло Южную Америку около пяти миллионов лет назад.

Тилакосмил, которого еще называют сумчатым саблезубым тигром (хотя ни к настоящим сумчатым, ни к саблезубым кошкам он не имел ни малейшего отношения), отличался крайне странной для хищника анатомией. Одна из самых необычных черт его строения — расположение глазных орбит: в то время как у большинства современных плотоядных млекопитающих глаза обращены вперед, обеспечивая трехмерное зрение, у тилакосмила глаза смотрят в стороны, как у травоядного животного.

Каким образом «коровьи» глаза развились у хищника, обладающего гипертрофированными клыками и явно питавшегося мясом? Чтобы ответить на этот вопрос, международная команда исследователей из США и Аргентины использовала компьютерную томографию и виртуальные 3D-реконструкции для оценки полей зрения у нескольких ископаемых и современных хищных млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

фото: wikipedia.org

Оказалось, если ориентироваться на строение черепа, поле бинокулярного (трехмерного) зрения тилакосмила было всего около 35 градусов — почти вдвое уже, чем у типичного современного хищника вроде кошки. Однако, изучив, как располагались мышцы, крепящиеся к глазным яблокам, ученые пришли к выводу, что при жизни глаза тилакосмила были несколько «вывернуты» из орбит, и на самом деле поле бинокулярного зрения этого животного было сопоставимо с современным волком.

Но почему у хищного животного вообще развились столь странные глаза? Исследователи предполагают, что дело тут в необычных зубах тилакосмила и их основаниях, погруженных глубоко в череп и достигающих черепной коробки. Чтобы освободить место для таких клыков (а они занимали всю верхнюю часть черепа, придавая морде животного «горбоносый» вид), глазницы сместились в стороны, опасно приблизившись к жевательным мышцам. И для минимизации риска повреждения глаза при жевании у тилакосмила развилась закрытая глазница, как у приматов.

фото: Jorge Blanco

Таким образом, одна-единственная анатомическая черта — огромные, постоянно растущие зубы — потребовала переделки всего черепа, придав морде животного довольно странный вид. Понадобилось развитие дополнительных адаптаций, чтобы компенсировать смещение глазниц и сохранить охотничьи способности тилакосмила, пусть и с «коровьими» глазами.

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