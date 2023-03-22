Алексей Протас отметился голевой передачей в матче против «Коламбуса» 22.03.2023, 16:10

Изначально белорусский форвард не должен был играть в этом матче.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашней площадке уступил «Коламбусу» со счетом 6:7.

Белорусский форвард Алексей Протас не должен был играть в этом матче, однако в последний момент тренерский штаб столичной дружины заменил Николя Обе-Кюбеля на белоруса.

На 16-й минуте матча Протас начал голевую атаку, которую завершил Шири.

В итоге Протас провел на льду 11:45, отметился голевым пасом, нанес 3 броска (1 из них мимо), совершил 1 перехват, допустил 1 потерю, заблокировал 1 выстрел соперника и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Алексея 12 (3+9) набранных баллов в 48 встречах, при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафа.

Вашингтон – Коламбус – 6:7 (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)

1:0 – 5 Овечкин (Строум, Уилсон)

2:0 – 8 Оши (Милано, Фегервары)

3:0 – 16 Шири (Протас, Сандин)

3:1 – 16 Робинсон (Оливер)

3:2 – 26 Боквист (Силлинджер, Бемстрем)

4:2 – 30 Милано (Оши, Бэкстрем)

4:3 – 35 Рословик (Бланкенбург, Джонсон)

5:3 – 39 Дженсен (Уилсон, Дауд)

5:4 – 46 Боквист (Робинсон, Педерсон)

5:5 – 48 Бемстрем (Годро, Лайне)

6:5 – 55 Дженсен (Линдгрен)

6:6 – 59 Дженнер (Лайне, Джонсон)

6:7 – 62 Рословик (Годро)

Вратари: Линдгрен 32/39 – Тарасов 31/37.

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