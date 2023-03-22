Алексей Протас отметился голевой передачей в матче против «Коламбуса»
- 22.03.2023, 16:10
Изначально белорусский форвард не должен был играть в этом матче.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашней площадке уступил «Коламбусу» со счетом 6:7.
Белорусский форвард Алексей Протас не должен был играть в этом матче, однако в последний момент тренерский штаб столичной дружины заменил Николя Обе-Кюбеля на белоруса.
На 16-й минуте матча Протас начал голевую атаку, которую завершил Шири.
SNIPED! pic.twitter.com/zvNLKlzsyI— Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2023
В итоге Протас провел на льду 11:45, отметился голевым пасом, нанес 3 броска (1 из них мимо), совершил 1 перехват, допустил 1 потерю, заблокировал 1 выстрел соперника и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне у Алексея 12 (3+9) набранных баллов в 48 встречах, при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафа.
Вашингтон – Коламбус – 6:7 (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)
1:0 – 5 Овечкин (Строум, Уилсон)
2:0 – 8 Оши (Милано, Фегервары)
3:0 – 16 Шири (Протас, Сандин)
3:1 – 16 Робинсон (Оливер)
3:2 – 26 Боквист (Силлинджер, Бемстрем)
4:2 – 30 Милано (Оши, Бэкстрем)
4:3 – 35 Рословик (Бланкенбург, Джонсон)
5:3 – 39 Дженсен (Уилсон, Дауд)
5:4 – 46 Боквист (Робинсон, Педерсон)
5:5 – 48 Бемстрем (Годро, Лайне)
6:5 – 55 Дженсен (Линдгрен)
6:6 – 59 Дженнер (Лайне, Джонсон)
6:7 – 62 Рословик (Годро)
Вратари: Линдгрен 32/39 – Тарасов 31/37.