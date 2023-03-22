В Украине судили белорусов, воевавших за оккупантов 1 22.03.2023, 17:03

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Среди осужденных — сотрудник КГБ.

С начала года по материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины осуждены 10 боевиков, которые участвовали в вооруженной агрессии РФ против Украины. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди осужденных - сотрудник белорусского КГБ. В составе российской частной военной компании «Редут» он воевал на Харьковском и Краматорском направлениях. Наемника взяли в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года. Он пытался выдать себя за рядового боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к спецслужбе Беларуси.

Тюремный срок получил еще один белорусский наемник - штурмовик частной военной компании «Вагнер» с позывным «Заспа». В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а четыре месяца спустя попал в плен военнослужащих ВСУ.

Также суд вынес приговор гражданину РФ, который в составе группы огневой поддержки батальона «Сомали» обстреливал позиции ВСУ возле поселка Пески Донецкой области.

Кроме того, осужден боевик, который еще в 2015 году поступил во 2-й батальон 202 полка 2-го армейского корпуса «народной милиции» так называемой «ЛНР». Как наводчик боевой машины, он обстреливал украинские города из реактивной системы залпового огня «Град».

Суд признал фигурантов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмене, создании террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, в наемничестве.

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