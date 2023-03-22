Белорусский футбол возглавил зоотехник 5 22.03.2023, 17:15

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Ранее АБФФ возглавлял артиллерист.

Бывший председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев стал председателем Ассоциации «Белобрусская федерация футбола».

Прежний руководитель АБФФ Владимир Базанов снял свою кандидатуру. Выборы нового председателя прошли на отчетно-выборной конференции федерации, которая состоялась сегодня, сообщили в пресс-службе НОК.

Николай Шерстнев является выпускником Витебской ветакадемии. Он окончил ее по специальности «зоотехния» в 1983 году. Потом работал зоотехником, пока не возглавил одно из сельхопредприятий. Позднее руководил «Белптицепромом», птицефабрикой, был помощником Лукашенко — инспектором по Витебской области. Исполком региона он возглавлял с 2014 года по декабрь 2021 года. Николай Шерстнев увлекается тяжелой атлетикой: жмет штангу и поднимает гири. Он даже выступал на чемпионате мира в сфере массового гиревого спорта.

Владимир Базанов также не был профессиональным спортсменом. Он военный-артиллерист.

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