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Белорусский футбол возглавил зоотехник

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  • 22.03.2023, 17:15
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Белорусский футбол возглавил зоотехник

Ранее АБФФ возглавлял артиллерист.

Бывший председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев стал председателем Ассоциации «Белобрусская федерация футбола».

Прежний руководитель АБФФ Владимир Базанов снял свою кандидатуру. Выборы нового председателя прошли на отчетно-выборной конференции федерации, которая состоялась сегодня, сообщили в пресс-службе НОК.

Николай Шерстнев является выпускником Витебской ветакадемии. Он окончил ее по специальности «зоотехния» в 1983 году. Потом работал зоотехником, пока не возглавил одно из сельхопредприятий. Позднее руководил «Белптицепромом», птицефабрикой, был помощником Лукашенко — инспектором по Витебской области. Исполком региона он возглавлял с 2014 года по декабрь 2021 года. Николай Шерстнев увлекается тяжелой атлетикой: жмет штангу и поднимает гири. Он даже выступал на чемпионате мира в сфере массового гиревого спорта.

Владимир Базанов также не был профессиональным спортсменом. Он военный-артиллерист.

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