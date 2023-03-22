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Шойгу признал атаку дронов на Черноморский флот в Севастополе

  • 22.03.2023, 17:37
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Шойгу признал атаку дронов на Черноморский флот в Севастополе

И придумал «героическую историю» отражения атаки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал атаку дронов на оккупированный Севастополь ночью в среду, 22 марта.

Как сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС, во время коллегии минобороны РФ Шойгу заявил, что беспилотники «пытались поразить» объекты оккупантов в Крыму. По версии Шойгу, три дрона были «уничтожены», два из них — женщинами-старшим матросом и главной старшиной Мариной Фалеевой и Татьяной Целуйко. Министр страны-агрессора поручил «представить девушек к наградам и выписать денежную премию» якобы «за уничтожение объектов противника».

Как писал сайт Charter97.org, морские беспилотники атаковали российский флот в Севастополе. Российские пропагандисты писали, что их было три.

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