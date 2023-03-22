Индекс окрошки: как изменились цены на продукты для весеннего супа 22.03.2023, 17:40

Один из продуктов подорожал на 27,3%.

Одно из традиционных блюд на нашем столе, которое ассоциируется с приходом теплого времени года, – окрошка. О том, сколько сейчас нужно заплатить за основные ингредиенты для легкого освежающего супа и как эти показатели изменились за год – в материале «АиФ».

У всех по-разному

Цены на продукты в магазине варьируются в зависимости от сорта товара, торговой точки и региона, в которой она находится, сезонности, торговых надбавок, наличия скидок и акций и т. д. К тому же у каждой семьи свои секреты вкусной окрошки, ингредиенты для нее могут различаться. Поэтому себестоимость весенне-летнего супа можно рассчитать только приблизительно.

За основу для подсчета взяты данные средней стоимости продуктов по стране, которые публикуются Национальным статистическим комитетом ежемесячно. В рецепте нашего варианта блюда – картофель, свежие огурцы, куриные яйца, вареная колбаса высшего сорта, сметана, майонез, пищевая соль, пищевая горчица, квас.

Что с ценами?

За год цены на многие позиции выросли в пределах 10-12%. К примеру, свежие огурцы стали дороже на 9,2%, вареная колбаса – на 7,6%, куриные яйца – на 12,7%, сметана – на 8,4%, майонез – на 12,9%. В лидерах по подорожанию довольно неожиданно оказалась горчица – рост в цене в феврале 2023-го по сравнению с февралем 2022-го составил 27,3%. Но в масштабах всего блюда это подорожание не такое заметное, так как горчицы для окрошки нужно совсем небольшое количество, а кто-то и вовсе обходится без нее. Зато подешевел картофель – более чем на четверть (на 25,4%). В целом корзина с продуктами для супа стала дороже на 3,45 руб., или примерно на 9%.

Полученный нами показатель оказался приближен к данным официальной статистики по уровню годовой инфляции на продовольственные товары (февраль 2023-го к февралю 2022-го) – 13,3%.

Стоит отметить, что в рецепт нашего варианта блюда не были включены зеленый лук и укроп, которые можно назвать классическими ингредиентами окрошки. В статистике Белстата средние цены на эти продукты не указаны, поэтому в общую таблицу мы их не включили. Некоторые хозяйки также добавляют свежую редиску.

При этом заметим, что один из основных ингредиентов для окрошки – свежие огурцы – в феврале, как правило, стоит дороже всего в году. С наступлением теплых месяцев огурцы станут более доступными, соответственно, будет дешевле и тарелка окрошки в целом. Удешевить блюдо без особых для него потерь можно, взяв вместо дорогой вареной колбасы отварную курятину.

А вы знали?

Окрошка произошла от простой крестьянской еды: редьки с луком и квасом, тюри из кваса, лука и сухарей. Постепенно к этим продуктам стали добавлять огурцы, репу, картофель, яйца, мясо, грибы. Вплоть до начала XIX века окрошку подавали не как первое блюдо, а как закуску: отдельно нарезанные продукты и в специальных кувшинах заправленный квас.

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