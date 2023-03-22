Ябатька Соболенко обиделась на украинских теннисисток 2 22.03.2023, 17:52

4,992

Арина Соболенко

Они якобы «агрессивно настроены».

Любимая теннисистка Лукашенко Арина Соболенко обиделась на украинских спортсменок, пишет France 24.

— На самом деле я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но отдельные девушки очень агрессивны по отношению к нам. Так что я просто держусь от этого подальше, — сказала сторонница режима Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на корт с ябатькой Соболенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».