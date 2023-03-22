Ябатька Соболенко обиделась на украинских теннисисток

Ябатька Соболенко обиделась на украинских теннисисток2
- 22.03.2023, 17:52
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Они якобы «агрессивно настроены».
Любимая теннисистка Лукашенко Арина Соболенко обиделась на украинских спортсменок, пишет France 24.
— На самом деле я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но отдельные девушки очень агрессивны по отношению к нам. Так что я просто держусь от этого подальше, — сказала сторонница режима Лукашенко.
Как писал сайт Charter97.org, украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на корт с ябатькой Соболенко.