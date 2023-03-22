Ученые назвали действенный способ, который поможет отличить правду от лжи 5 22.03.2023, 17:58

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Ранее считалось, что лжецы отводят глаза, когда говорят неправду.

Казалось бы, ученые уже множество раз проводили исследования, чтобы понять, как распознать лжеца — в результате описаны множество сигналов, которые якобы могут помочь отличить ложь от правды. Однако новое исследование полагает, что ученым наконец-то удалось обнаружить действительно действенный способ распознать лжеца, пишет Daily Mail.

В исследовании ученых из Маастрихтского, Тилбургского и Амстердамского университетов приняли участие более 1000 человек, которые прошли 9 тестов, чтобы проверить их способность распознавать ложь, которые включали демонстрацию:

видеороликов;

заявлений;

расшифровок;

живых отчетов.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры судебной психологии Амстердамского университета Бруно Вершуэра, несмотря на то, что простое слушание того, что говорят люди может показаться недостаточным, это, на самом деле, более эффективно, чем пытаться распознать какие-либо другие сигналы, например, как отведение глаз. Ранее считалось, что лжецы отводят глаза во время того, как говорят неправду, однако теперь исследователи уверены, что это далеко не всегда так. Гораздо более эффективно, по мнению ученых, следить за тем, сколько деталей рассказывает человек во время своего повествования.

В первом тесте 39 реципиентов столкнулись с правдивыми и ложными утверждениями о недавней деятельности студентов. Это включало истории о прогулках по кампусу, подходах к шкафчикам, а также описания мыслительных процессов. Затем участникам предложили оценить каждое утверждение по шкале от +100 до -100 в зависимости от того, насколько правдивым оно казалось, основываясь на деталях повествования.

Результаты исследования показали, что полагаться на один эффективный сигнал для обнаружения лжи на самом деле надежнее, чем пытаться уловить сразу несколько признаков. В то же время ученые обнаружили, что обнаружение лжи, на самом деле, «невероятно трудное» занятие. Показатель точности обнаружения лжи среди реципиентов составлял 59-79%.

В более ранних исследованиях ученые предполагали, что для распознания лжи необходимо применять разные подходы в зависимости от того, с кем вы разговариваете: с коллегами, родственниками или мало знакомыми людьми. Другие уверяли, что необходимо пристально всматриваться в лицо собеседника, чтобы обнаружить признаки лжи.

Однако результаты нового исследования четко показывает, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы распознать лжеца — сосредоточиться на его повествовании и деталях рассказа. Когда человек говорит правду, он в действительности может описать больше подробностей, потому что прожил их. В то же время лжец может быть скуп на подробности или придумать их, однако в последнем случае это лишь увеличивает шансы поймать лжеца.

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