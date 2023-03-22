Кремль снова угрожает миру ядерной эскалацией

Кремль снова угрожает миру ядерной эскалацией2
- 22.03.2023, 18:09
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Заявлениями отметились Путин и Шойгу.
«Коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом», — такое заявление сделал президент России Владимир Путин после того, как Великобритания озвучила свои планы о передаче Украине не только танков Challenger-2, но и снарядов с обедненным ураном, пишет Bild.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца. Уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать», — заявил российский президент во вторник во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Угрозы Путина поддержал и министр обороны РФ Сергей Шойгу, сказав, что России есть, чем ответить на возможные поставки Украине снарядов с обедненным ураном.
На международном уровне такие боеприпасы не признаются химическим оружием. Обедненный уран гораздо менее радиоактивен, чем природный, и обычно безвреден. Как утверждают военные эксперты, этот материал не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие.
Благодаря своей высокой прочности снаряды с обедненным ураном обладают большой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. Их используют армии США и Великобритании. А вот вооруженные силы Германии отказались от применения таких боеприпасов в пользу не менее прочных снарядов с карбидом вольфрама.