В Беларуси изменят правила предоставления услуг ЖКХ

В Беларуси изменят правила предоставления услуг ЖКХ4
- 22.03.2023, 18:14
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Что изменится.
Стало известно, что в Беларуси изменят правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ЖКХ Официально.
По его словам, сейчас рассматриваются вопросы, которые касаются услуг водоснабжения и водоотведения. Он добавил, что заметна проблема, и в программе «Чистая вода» планируется развивать большее число сетей.
- Хотим, чтобы организации, оказывающие эти услуги, больше развивали свои инженерные сети, вошли в садовые товарищества, чтобы качество услуг было на должном уровне.
Кроме того, также рассматривается вопросы о деятельности товариществ собственников. Министр ЖКХ обратил внимание на то, что данный вопрос является важным и неоднозначным, однако многие люди именно по этому поводу обращаются в ведомства. Он добавил, что по этой причине прорабатывается соответствующий проект закона.