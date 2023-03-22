В Беларуси изменят правила предоставления услуг ЖКХ 4 22.03.2023, 18:14

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Что изменится.

Стало известно, что в Беларуси изменят правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ЖКХ Официально.

По его словам, сейчас рассматриваются вопросы, которые касаются услуг водоснабжения и водоотведения. Он добавил, что заметна проблема, и в программе «Чистая вода» планируется развивать большее число сетей.

- Хотим, чтобы организации, оказывающие эти услуги, больше развивали свои инженерные сети, вошли в садовые товарищества, чтобы качество услуг было на должном уровне.

Кроме того, также рассматривается вопросы о деятельности товариществ собственников. Министр ЖКХ обратил внимание на то, что данный вопрос является важным и неоднозначным, однако многие люди именно по этому поводу обращаются в ведомства. Он добавил, что по этой причине прорабатывается соответствующий проект закона.

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