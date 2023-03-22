ВСУ уничтожили танковую колонну окупантов 22.03.2023, 18:43

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Видеофакт.

ВСУ отразили бронетанковый штурм южнее Авдеевки, уничтожив несколько танков российских окупантов вместе с экипажами.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат и волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотными летательными аппаратами.

В атаке участвовало по меньшей мере три российских танка и две боевые бронированные машины.

Первый танк ехал на высокой скорости, когда неожиданно сильно взорвался — яркий гриб поднялся в несколько раз выше деревьев, ему сразу оторвало башню, экипаж наверняка погиб.

Второй танк тоже взорвался по ходу в лесополосе, но менее мощно – здесь обошлось без детонации.

Также на видео видно, как сильно дымит третий танк, а из него убегают все три члена экипажа.

Це «успішний» штурм позиції 53-ї ОМБр ЗСУ в районі Водянє — Авдіївка.

Внаслідок цього штурму російська армія втратила кілька танків разом з єкіпажами,https://t.co/hAQ98w6h6W pic.twitter.com/Pnto1tNIFf — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) March 22, 2023

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