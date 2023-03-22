В РПЦ призвали бомбить Украину «Градами» с молитвой 9 22.03.2023, 19:03

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Андрей Ткачев

Видео.

Протоиерей Андрей Ткачев призвал бомбить Украину, приговаривая молитву, а пакеты установки «Град» снаряжать с фразой «Господи, помилуй». Видео с его проповедью опубликовано на платформе «Дзен», передает The Moscow Times.

«Без молитвы пакет «Градов» не снаряжать. Каждую сигару засовываешь — «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». И так далее, и так далее, и так далее. Не потому что хочется, а потому что надо», — призывал он.

Ткачев также объяснил слушающим его проповедь «тайный духовный смысл» войны в Украине. Он назвал Россию единственной цивилизацией, которая не захотела «плясать под общую дудку» западных стран. Свои ценности Россия решила навязать Украине и из-за этого начала вторжение, следует из слов священника.

Ткачев родился и вырос во Львове. С 2004 года он служил в храме Киево-Печерской лавры, а в 2014 году переехал в Россию. Регулярно критиковал Украинскую православную церковь в своих проповедях, которые читал в том числе в Храме Христа Спасителя и в Успенском соборе в Москве.

Во время эпидемии коронавируса Ткачев призывал россиян игнорировать меры по борьбе с распространением инфекции. На одну из своих проповедей он пришел в противогазе, пародируя тех, кто носит маски. Он назвал нечистью телевидение и СМИ, которые распространяют информацию о коронавирусе

А после начала войны в Украине протоиерей призывал россиян идти воевать и убивать украинцев.

«Воинская смерть лучше всех смертей. Люди умирают как свиньи, захлебываются блевотиной. <…> Вот тебе и смерть. <…> Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Как герой, как мужчина. Еще и помолиться перед смертью. [Произнес] „Господи, помилуй“ и пошел в рай», — говорил он.

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