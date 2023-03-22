На белорусские улицы возвращается шеринг электросамокатов 22.03.2023, 19:07

Где и за сколько можно покататься.

С приходом весны в Беларуси постепенно возобновляют работу сервисы кикшеринга — аренды электросамокатов. Несколько компаний уже выставили свои устройства на улицы белорусские городов и озвучили тарифы на новый сезон, передает «Зеркало».

Уже 1 марта в Минске появились электросамокаты российского сервиса Whoosh, который запустился в Беларуси в прошлом году. Как сообщает портал Tochka.by, на начало месяца в центре Минска выставили около 700 шеринговых самокатов. Когда потеплеет, они доберутся и до городских окраин, а всего на новый сезон запланировано вывести порядка 2,5 тысячи устройств.

Их скорость ограничена 25 км/ч, заряда хватает на более чем 30 километров, у самокатов два тормоза — электрический и дисковый. После зимы электросамокаты продиагностировали и при необходимости восстановили, сообщили в Whoosh.

Старт поездки стоит 2 рубля, а минута поездки — 27 копеек. Подписка на неделю обойдется в 7 рублей, на месяц — в 17 рублей. Абонемент на неограниченное число поездок за день стоит 15 рублей.

Сегодня, 22 марта, также в Минске снова стали доступны для поездок самокаты Eleven — они уже видны в приложении сервиса, также компания сообщила об этом у себя в Instagram. У Eleven начало аренды также обойдется в 2 рубля, минута поездки — 29 копеек. Подписка пока недоступна.

Также с прошлой недели на карте приложения отображается транспорт еще одного белорусского сервиса микромобильного транспорта — Kolobike, но пока доступны лишь велосипеды (это единственный сервис страны, который предлагает аренду велосипедов и электровелосипедов) и только в Гродно (более 100 единиц), в Лиде (2 единицы), в Пинске (более 10 единиц) и Гомеле (более 200 единиц). У себя в новостях и соцсетях Kolobike пока о старте нового сезона ничего не сообщал.

Остальные кикшеринг-сервисы, работавшие в Беларуси в прошлом году, — казахстанский JET и Busy Fly — пока не проявили активности.

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