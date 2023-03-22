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Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

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  • 22.03.2023, 19:11
Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Шведские СМИ называют решение «историческим».

Парламент Швеции 22 марта проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом пишут шведские СМИ, в частности Aftonbladet и SVT.

269 депутатов выступили за присоединение страны к Альянсу, против были 37.

Шведские СМИ называют решение «историческим».

Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, еще Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 марта заявлял, что Швеция вступит в Альянс позже, чем Финляндия. По его словам, решение о вступлении Швеции в НАТО находится в руках Турции.

Переговорщик со стороны Швеции по вступлению в НАТО Оскар Стенстрем рассказал, что у него были «конфиденциальные переговоры» с Турцией, но в Анкаре все еще считают, что Швеции нужно преодолеть определенный путь для выполнения соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал, что Будапешт ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о членстве в НАТО в начале 2023 года.

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