«Отдайте нам деньги, а как вы будете жить, нас не волнует» 7 22.03.2023, 19:31

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Белорусы раскритиковали предложение Минтруда отказаться на время от пенсий.

ФСЗН предлагает белорусам воспользоваться отложенной пенсией: отказаться на время от этих выплат, чтобы в будущем они были более солидного размера. «Зеркало» спросило белорусских пенсионеров, как они относятся к этой идее.

Решить вопрос повышения пенсий в ФСЗН предлагают отказом от пенсии для тех, кто продолжает работать несмотря на пенсионный возраст. Но сделать это нужно не меньше чем на два месяца. Еще одно условие — получать зарплату в это время не меньше минимальной. По словам управляющей ФСЗН при Минтруда Юлии Бердниковой, при отказе от пенсии на пять лет для женщины размер выплат за это время увеличится в 1,8 раза.

Светлана (имена собеседников в тексте изменены) семь лет назад вышла на заслуженный отдых. Она не видит ничего привлекательного в предложении Минтруда. «То, что предлагают, — обман, о чем говорит и „соблазнение“ будущими увеличениями размеров. Во-первых, можно не дожить до тех выплат — жить нужно сегодня. И самое главное, что это предложение ставит нас в состояние „сговор“, оно меняет саму суть пенсии», — написала нам читательница.

Выплачивая пенсию, государство отдает людям долг за взносы, которые они платили, когда работали, рассуждает Светлана. А предложение временно отказаться от пенсий ради перспективы их повышения в будущем она сравнивает с попыткой реструктурировать долг вместо того, чтобы выплачивать его. Люди — это самый большой кредитор государства, «и надо возвращать долги, а не создавать новые», считает она.

— Фактически нам предлагают реструктуризацию долга, не выплаты, а участие в финансовой пирамиде на этапе ее слома, где мы инвестируем свои малые пенсии в мечты о больших, доверяя их тем, кто не вызывает доверия в плане ответственности, предпринимательской честности, — объясняет свою позицию Светлана. — Ситуация сейчас такая, о которой нам прямо не говорят: «У нас нет денег (трат много и без вас), отдайте нам свои деньги. Как вы будете жить — нас не волнует, но мы думаем о вас и обязательно отдадим, с лихвой».

Пенсионер Андрей говорит: «Отказ от пенсии — это глупо».

— Я работал и получал пенсию 10 лет. Мне государство выплачивало 50% от пенсии. То есть за эти годы государство забрало у меня примерно 20 тысяч долларов. А вся моя пенсия за 10 лет составила примерно 40 тысяч долларов (у мужчины пенсия выше средней. — Прим. ред.). Ежели сейчас мне прибавить 10 лет стажа, то пенсия поднимется рублей на 250. Это, по грубым подсчетам, около 100 долларов. Сколько мне надо прожить, чтобы вернуть ту пенсию, от которой откажусь? Примерно 35 лет. А я, может, столько не проживу, — аргументирует он свое мнение.

Андрей считает, что с работающими пенсионерами уже сейчас поступают несправедливо, выплачивая только половину пенсии.

— Почему-то милиционерам и военным выплачивают полную пенсию, а шахтерам — нет. Хотя у них тоже опасная работа.

— Какой дурак откажется от пенсии? Выходя на пенсию, люди продолжают работать, чтобы хоть немного больше получать. А тут — возьми и добровольно откажись от пенсии! Зарплаты у нас маленькие, пенсии — тоже. Так что не думаю, что кто-то добровольно от них откажется, — говорит Татьяна, которая вышла на пенсию в прошлом году. — Если бы все было хорошо с пенсиями, то как вышел на нее, так и отдыхал бы. А тут приходится работать, чтобы копейка большая была.

Ее главный аргумент против состоит в том, что неизвестно, сколько человек проживет. Второй аргумент — несправедливость, потому что пенсии люди себе уже заработали.

— Им уже пригорает, денег нет, вот они любые пути и ищут, чтобы хоть таким методом денег меньше уходило из казны.

— При каких условиях вы согласились бы на такую сделку?

— Если мне предложат работу с зарплатой 2,5 тысячи, я готова отказаться от пенсии.

«Отложенная пенсия — это очередная дорога в никуда», — написал нам Степан. Он сам пенсионер, который получает пенсию по инвалидности.

Проблема предложенной системы, по его мнению, в том, что у властей нет плана по тому, как потом решать вопрос с пенсиями и как гарантировать людям эти выплаты.

— Это просто латание сегодняшней дыры. Она дала течь, мы сейчас что-то сделаем — а что дальше? — рассуждает Степан. — Государство должно относиться к пенсионерам как к родителям. Хочешь денег одолжить, предложи что-то, гарантируй, что не обманешь. У нас же нет честного разговора, а есть что-то в стиле обещаний Петра Прокоповича, который говорил, что девальвации не будет.

Напомним, о том, что в бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета, еще в 2018 году заявлял Александр Лукашенко.

Другое дело, продолжает Степан, если бы власти честно признались в существующих проблемах с обеспечением пенсий, четко продумали план и гарантии (в том числе в виде каких-то активов) для тех, кто на время откажется от положенных им выплат. В том числе в случае смерти пенсионера гарантировали бы выплаты его семье. Сейчас же, говорит мужчина, «нет ни гарантий выплат более высоких пенсий, ни веры в то, что к моменту ее получения эти деньги не съест инфляция».

— Кто-то должен за это отвечать. А нам говорят: «Не получайте денег». А завтра что? Нам скажут: «Ну, не получилось»? — рассуждает Степан. — Игра должна быть порядочной. Нельзя менять правила во время игры. Нам вот сейчас говорят, что пенсии растут, моя, например, увеличилась на 40 копеек. Повышают пенсии несколько раз в год, но инфляция же растет гораздо больше. Я заметил: как только объявляют повышение пенсий, значит, будут повышаться цены на товары.

С другой стороны, мужчина сомневается, что эта мера позволит серьезно сэкономить ресурсы ФСЗН.

— Допустим, вы мне сегодня платите пенсию в эквиваленте 240 долларов. Я год не буду получать эти деньги — это 2880 долларов. И что? Сколько вы сэкономите и сколько потом мне предложите? — говорит Степан. — Это не говоря о том, что средняя продолжительность жизни мужчин у нас около 64 лет. У меня отец и тесть в 62 года умерли…

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