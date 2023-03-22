Хоккейная сборная Беларуси пропустит еще один сезон 3 22.03.2023, 20:09

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Чемпионат мира пройдет без белорусов.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение белорусских и российских сборных и клубов на сезон-2023/24. Об этом говорится на сайте федерации.

Во время очередного заседания, состоявшегося в среду, 22 марта, совет IIHF рассмотрел вопрос возвращения национальных и клубных команд Беларуси и России в соревнования под эгидой организации и пришел в выводу, что включение этих команд в турниры все еще небезопасно.

«На основании детальной оценки рисков, связанных с различными глобальными вызовами, Совет IIHF определил, что включение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно. Таким образом, чемпионат мира пройдет без сборных России и Беларуси», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, 28 февраля 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были временно отстранены от соревнований Международной федерации хоккея. Тогда совет IIHF решительно осудил войну в Украине.

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