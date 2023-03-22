В Беларуси приостановлена работа двух цехов гипермаркета «Евроопт» 1 22.03.2023, 20:17

2,902

В чем причина.

В Комитете госконтроля сообщили, что была приостановлена работа двух цехов по производству кондитерских изделий и кулинарной продукции гипермаркета «Евроопт» в Бресте. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что работа двух цехов «Евроопта» была приостановлена за грубейшие нарушения. Отмечается, что в цеху по производству кондитерских и хлебобулочных изделий на Варшавском шоссе не было обеспечено соблюдение санитарных норм и правил. В ведомстве обратили внимание на то, что отсутствовали необходимые помещения для соблюдения поточности технологических процессов, условия для мытья и дезинфекции инвентаря, которые предназначен для выпекания кондитерских и мучных изделий. Кроме того, не соблюдались элементарные правила гигиены, а также была найдена продукция с истекшими сроками годности.

В КГК добавили, что цехом по производству мясной и кулинарной продукции указанного магазина была допущена реализация 12 наименований кулинарной продукции, у которой уже истек срок годности.

- И 15 - при отсутствии документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, не осуществлялся контроль качества выпускаемой кулинарной продукции.

В результате проведенной проверки более 120 килограммов пищевой продукции было утилизировано. В ведомстве подчеркнули, что деятельность двух цехов гипермаркета была приостановлена по причине грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства до устранения нарушений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».