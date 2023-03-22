В белорусских школах могут убрать завтраки и полдники 22.03.2023, 20:35

Будет только обед.

Стало известно, что в белорусских школах могут убрать завтраки и полдники. Информация прозвучала во время межведомственного заседания по вопросам школьного питания, которое состоялось 22 марта в Национальной Академии наук.

На заседании присутствовали представители Минобразования, Минздрава, Госстандарта, Госконтроля и других. Обсуждались вопросы, связанные с процессом организации школьного питания: как его изменить и сделать блюда более вкусными. Участники заседания предложили оставить в школах только один вид питания вместо существующих трех или четырех.

Профессор кафедры товароведения и организации торговли Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, кандидат технологических наук Сергей Масанский обратил внимание на то, что вопрос о том, какие именно виды питания предоставлять в белорусских школах, является важнейшим. Он отметил, что предлагается отойти от традиционной терминологии – завтрак, обед, полдник. И форматировать все это до одного вида питания – «школьный обед». И добавил, что в том случае, когда дети будут находиться в школах длительное время, то для них будет предусмотрен прием пищи условно в виде экспресс-питания – полдник.

- В основе ассортимента для экспресс-питания – специализированные продукты, произведенные пищевой промышленностью.

Масанский объяснил, возможно ли в белорусских школах сделать питание по типу шведского стола. Он отметил, что в обязанностях школьного питания, которые были прописаны, сказано, что необходимо обеспечить выбор минимум из двух блюд. И сделать это так, чтобы школьники, которым будет нужна добавка, могли взять больше. Кроме того, он рассказал, что в одной из школ Беларуси, где учатся 4 тысячи человек, как раз недавно перешли на формат шведского стола для старшеклассников. Что касается отходов продукции, то они минимальны.

- В принципе такие методы есть, они известны, в республике апробированы и, наверное, это наш путь.

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