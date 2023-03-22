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Блинкен: Страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд

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  • 22.03.2023, 21:20
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Блинкен: Страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд
Энтони Блинкена

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест президент РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.

«Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять их», - заявил Блинкен.

Госсекретарь не стал говорить, передают ли власти США президенту России Международному уголовному суду, если он приедет в эту страну. Он отметил, что США не являются стороной в суде.

«Я не думаю, что у него есть какие-то планы приехать сюда в ближайшее время», - добавил Блинкен.

CNN сообщает, что Путин в последние годы практически не выезжал за пределы РФ, а в США он не ездил с 2015 года.

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