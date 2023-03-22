Президент Польши встретился с супругой Алеся Беляцкого 1 22.03.2023, 21:25

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Анджей Дуда пообещал поддерживать белорусов.

Президент Польши Анджей Дуда сегодня встретился с Натальей Пинчук, супругой лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, осужденного недавно на 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в канцелярии польского президента, Анджей Дуда выразил признательность и уважение стойкой позиции Алеся Беляцкого, который много лет борется за права человека в Беларуси. Он также заверил Наталью Пинчук в неизменной поддержке Польшей белорусского народа и его законного стремления жить в свободном демократическом государстве.

Вчера Наталья Пинчук встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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