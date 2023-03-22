Под Брестом трактор поехал на красный и попал под поезд 22.03.2023, 22:12

Фотофакт.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и поезда произошло вечером 22 марта в Брестском районе, сообщили в УВД.

Установлено, что на железнодорожном переезде в районе станции «Домачево» пассажирский поезд «Брест-Влодава» столкнулся с трактором Belarus, в результате чего последний перевернулся. По предварительной информации, 62-летний тракторист двигался на красный сигнал светофора.

В результате ДТП повреждены четыре рельсовые шпалы. Люди в аварии не пострадали.

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