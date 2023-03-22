Под Брестом трактор поехал на красный и попал под поезд
- 22.03.2023, 22:12
Фотофакт.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и поезда произошло вечером 22 марта в Брестском районе, сообщили в УВД.
Установлено, что на железнодорожном переезде в районе станции «Домачево» пассажирский поезд «Брест-Влодава» столкнулся с трактором Belarus, в результате чего последний перевернулся. По предварительной информации, 62-летний тракторист двигался на красный сигнал светофора.
В результате ДТП повреждены четыре рельсовые шпалы. Люди в аварии не пострадали.