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Чехия продлила визовый запрет для белорусов

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  • 22.03.2023, 22:31
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Чехия продлила визовый запрет для белорусов

На год.

Правительство Чехии на сегодняшнем заседании одобрило постановление о продлении запрета на выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России еще на год. Он будет действовать до 31 марта 2024 года.

Запрет был введен весной прошлого года в рамках чрезвычайного положения, которое было установлено правительством после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а летом после окончания действия ЧП оформлен в виде отдельного постановления.

Запрет не распространяется на визы, выдаваемые для воссоединения семьи, на видны на жительство, связанные с этой целью, с целью научных исследовании, выдаваемых высококвалифицированным работникам, некоторые виды на жительство, связанные с учебой. Сохранено и исключение для гуманитарных оснований.

Одновременно запрет расширен на россиян и белорусов, обладающих паспортами других стран.

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