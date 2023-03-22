К Земле приближается один из самых больших астероидов в истории 1 22.03.2023, 22:41

Как тот, что упал в Челябинске, только в четыре раза больше.

Астероид, известный как 2023 год DZ2, должен пролететь мимо Земли 25 марта, и по прогнозам ученых, угрозы для планеты он не несет.

По данным EarthSky, астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего 175 тысяч километров.

Впервые астероид был замечен в обсерватории на Канарских островах в феврале 2023 года, его диаметр от 43 до 95 метров. Поскольку он пересекает орбиту Земли, астероид относится к классу Аполлон.

Подобные астероиды пролетают мимо нас примерно раз в десятилетие, к примеру, этот примерно в 4 раза больше, чем упавший на территории страны-агрессора России челябинский метеорит в 2013, но что будет, если этот космический камень пойдет по сценарию своего предшественника?

Если бы 2023 год DZ2 врезался в Землю, это могло бы нанести более серьезный ущерб. Взорвавшийся над Россией в 2013 году челябинский метеорит имел длину около 18 м и повредил 7000 зданий, ранив более 1400 человек (в основном из-за обломков стекла). По оценкам, последствия от 2023 DZ2 будут по крайней мере втрое больше.

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