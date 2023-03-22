Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16
- 22.03.2023, 23:17
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Цель НАТО состоит в том, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.
Страны Запада могут начать поставки истребителей F-16 Украине, поскольку окончательного отказа от предоставления такой помощи нет.
Об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он считает, что страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию, для деоккупации территории.
По словам генсека, сейчас цель состоит в том, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.
При этом он не исключил передачу Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнил, что «никаких решений по F-16 пока не принято».
«Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей», - отметил он.