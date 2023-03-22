«Стоят, роются в вещах и не представляются даже» 22.03.2023, 23:28

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Иллюстративное фото

Белорусы рассказали о проверках на границе.

Вечером 21 марта правозащитники сообщили о том, что у выезжающих из Беларуси через польскую границу выборочно проверяли телефоны. «Зеркало» спросило у читателей, как они пересекали границу последние несколько дней.

«Подходишь к силовику — перетряхивает вещи и задает вопросы»

Жена нашего читателя Игоря пересекала границу в пропускном пункте «Брест» 21 марта, ехала в Польшу. По его словам, у всех (особенно мужчин) «несколько человек в гражданском» проверяли и вещи, и телефоны.

— Задавали очень много вопросов: «Сколько с собой денег?», «Куда едете?», «Что это за друг в Польше, чем занимается?» и так далее. Проверяли личные вещи, выборочно телефоны, все подписки, лайки, — рассказывает мужчина. — Проверяют приложения ютуба, инстаграма и телеграма. Вот был один парень с подпиской в инсте на экстремистский ресурс, его увели, полчаса где-то продержали, но по итогу отпустили. У всего автобуса прохождение этих людей в штатском заняло больше часа.

Еще один наш читатель Олег рассказал, что, когда он выезжал из Беларуси в Польшу, у него и пассажиров его автобуса телефоны не смотрели. Но были другие проверки.

— Перед паспортным контролем подходили к трем мужчинам в спортивных костюмах, которые сидели за столами, — говорит наш собеседник. — Подходишь к одному из них. Он перетряхивает вещи и задает вопросы: «Куда, зачем?» Если едешь работать: «Куда, сколько платят?» и так далее. Обо мне лично ничего не спрашивали… Поинтересовались только, кем и в какой должности работаю в Польше, сколько платят, как часто езжу на работу. Из нашего автобуса все прошли эту проверку, а про остальных не знаю.

Похожую ситуацию описал и Андрей, который ехал в Польшу вечером 21 марта. Правда, пассажиров его автобуса проверяли уже четверо.

— Их интересовало содержание всего, что у человека было при себе: папки, рюкзаки, документы. Интересовались целью выезда, суммой наличных денег. А вот такого, чтобы проверяли содержимое телефонов, я не видел, — делится он.

Еще одна читательница Ольга, которая ехала вчера в Польшу, рассказала, что ее вещи также проверяли. Она считает, что это были силовики в штатском:

— Стоят, роются в вещах, проверяют телефоны. И не представляются даже.

В ночь с воскресенья на понедельник (с 19 на 20 марта) границу пересекал Вячеслав. Правда, мужчина ехал на машине. Он говорит, что перед пограничным контролем «пришли люди в гражданском и спрашивали паспорта»:

— На попытку отказаться ответили, что тогда пройдем в специальную комнату. Пришлось показать (их интересовала прописка). Кроме паспортов, ничего больше не просили, какого-то более углубленного досмотра вещей или телефонов не было.

Похожие истории рассказывают читатели, которые выезжали из страны в это же время. Например, Татьяна, которая ехала через погранпереход «Брест», вспоминает, что силовики в гражданском проверяли багаж у мужчин из ее автобуса:

— А еще у всех спрашивали, есть ли какие польские документы. Телефоны не просили. У меня бегло посмотрели сумку, спросили про польские документы, пролистали паспорт. На этом все.

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