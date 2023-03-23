«Цель атак – укоротить врагу жало»1
- 23.03.2023, 9:57
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Новая информация о взрывах в Джанкое и Севастополе.
Утром 22 марта жители оккупированного Севастополя услышали серию взрывов. По сообщениям из Крыма, это было во временном промежутке с 4:30 до 6:00. Корреспонденты «Крым.Реалии» также отмечали, что в начале предполагаемой атаки в центральной части города был слышен сильный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.
Российский глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что российский флот «отбил атаку надводных беспилотников», а ПВО «отработало по воздушной цели». Развожаев описал картину борьбы с надводными беспилотниками так: «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия». По его данным, взрывной волной выбило окна в «Доме Москвы» на площади Нахимова.
По данным пророссийского блогера Александра Талипова, один из беспилотников российским военным удалось уничтожить у входа в Севастопольскую бухту, когда тот был остановлен боновым заграждением.
Далее история стала обрастать подробностями уже в эфире официального канала пропаганды МО РФ России «Звезда»: на заседании коллегии российского Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что два беспилотника были якобы уничтожены матросом Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко, и распорядился «представить девушек к наградам». О поощрениях для других участников отражения атаки не сообщалось.
Охота на «Калибры»?
К моменту утренней атаки на базу ЧФ РФ в Севастополе прошло чуть более суток с происшествия в оккупированном Джанкое, где под атаку воздушных БПЛА попал крупный железнодорожный узел, используемый Россией для переброски войск и боеприпасов.
Вопреки заявлениям оккупационных властей Крымского полуострова о том, что целью атаки якобы были гражданские объекты, сообщество журналистов-расследователей ASTRA называет сразу несколько поврежденных объектов на железнодорожном узле в Джанкое, в том числе склады. По заявлениям ГУР Минобороны Украины, в результате взрывов были уничтожены перевозимые ракеты «Калибр», причем их модификация, предназначенная именно для носителей морского базирования.
Украинский военный эксперт Павел Лакийчук в комментарии для Крым.Реалии говорит, что происшествия в Севастополе и Джанкое могут быть частью одной операции.
«Такие операции готовятся не за один день, и это была плановая подготовленная операция. Мне кажется, что и удар по железной дороге в Джанкое, где был уничтожен один или несколько вагонов с «Калибрами», – составляющая одной многоплановой операции. Судя по сообщениям, которые я на данный момент вижу, в Севастополе проведена очередная комбинированная атака базы Черноморского флота с применением надводных и воздушных беспилотников», – отмечает эксперт.
По словам Павла Лакийчука, районы Севастополя, где были наиболее отчетливо слышны взрывы, совпадают с местами базирования российских ракетоносителей.
«В Южной бухте, где хорошо слышали взрывы, базируется бригада разнородных сил. Это ракетные катера 14-й дивизии, ракетные корабли и большие десантные корабли на другой стороне бухты в районе «Севморзавода», а также подводные лодки, которые тоже являются носителями «Калибров». Если были слышны взрывы в районе Корабельной бухты, это может означать, что целью мог стать или угольный причал, где дислоцируются вспомогательные корабли Черноморского флота, или, что более вероятно, 13-й и 14-й причал на северной стороне бухты, где дислоцируются преимущественно корабли-ракетоносцы», – рассуждает Лакийчук.
Относительно того, что во время атаки 22 марта часть надводных дронов могла быть остановлена боновыми заграждениями, Павел Лакийчук говорит, что это весьма вероятно. И появление таких заграждений свидетельствует о том, что российский флот вынужден постоянно искать новые способы обезопасить свои корабли в бухтах захваченного Севастополя.
Американский эксперт по подводным аппаратам и OSINT-аналитик Х. Саттон [H. I. Sutton], автор известного профильного блога Covert Shores, сообщал о возведении заграждений в Севастопольской бухте еще в ноябре 2022 года.
Для материковой Украины сохраняется и периодически реализуется угроза ракетных обстрелов, в том числе со стороны базы ЧФ РФ в оккупированном Севастополе.
По данным Оперативного командования «Юг» ВСУ, по состоянию на 21 марта группировка российский кораблей в Черном море была увеличена до 12 кораблей. На боевом дежурстве находились два ракетоносителя, способные нести заряд до 16 крылатых ракет «Калибр».
Военный эксперт Павел Лакийчук в этих обстоятельствах так определяет цель атак дронов на объекты в Крыму: «Очевидно, что цель атак – укоротить врагу жало, которым он наносит удары по нашим городам, по нашей критической инфраструктуре, энергетической инфраструктуре. Как говорил очень давно один американский генерал, лучшая ПВО – это уничтожение самих средств поражения противника на базах, носителях и на складах. Что и реализуют Вооруженные силы Украины».
Взлом сигнала
В то время, пока российские власти Севастополя призывали жителей города сохранять спокойствие, в эфире сразу нескольких радиостанций, работающих на оккупированном Крымском полуострове, прозвучали рекомендации, как подготовиться к чрезвычайной ситуации и возможной эвакуации. Российские власти заявили о взломе радиосигнала.
Почему российские власти сами не готовят население подконтрольных территорий к возможному приближению линии фронта, когда взрывы в городе слышат уже через день?
Украинский политолог из Крыма Евгения Горюнова считает, что российские власти все еще пытаются сохранить миф о том, что Крым остается в безопасности в условиях развязанной Россией войны против Украины.
«Они пытаются продемонстрировать, что у оккупационной власти все под контролем. Что Крым – защищенная крепость, которой ничего не угрожает. Если же они начнут активно информировать население о том, что нужно делать в условиях обстрелов, это продемонстрирует их слабость, так эти чиновники считают. Но такая страусиная политика ведет к росту напряженности среди населения: люди не знают, чего ждать, не верят власти, которая постоянно их успокаивает, а взрывов становится все больше», – объясняет политолог.
По мнению Евгении Горюновой, продемонстрировать контроль над ситуацией в Крыму не помог недавний приезд российского президента Владимира Путина в Херсонес.
«Он должен был продемонстрировать, что ничего не происходит, что его поручения выполняются, все идет по плану, и «Россия здесь навсегда». Но в это уже мало кто в Крыму верит», – резюмирует она.