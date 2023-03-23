«Цель атак – укоротить врагу жало» 1 23.03.2023, 9:57

1,628

Новая информация о взрывах в Джанкое и Севастополе.

Утром 22 марта жители оккупированного Севастополя услышали серию взрывов. По сообщениям из Крыма, это было во временном промежутке с 4:30 до 6:00. Корреспонденты «Крым.Реалии» также отмечали, что в начале предполагаемой атаки в центральной части города был слышен сильный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.

Российский глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что российский флот «отбил атаку надводных беспилотников», а ПВО «отработало по воздушной цели». Развожаев описал картину борьбы с надводными беспилотниками так: «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия». По его данным, взрывной волной выбило окна в «Доме Москвы» на площади Нахимова.

По данным пророссийского блогера Александра Талипова, один из беспилотников российским военным удалось уничтожить у входа в Севастопольскую бухту, когда тот был остановлен боновым заграждением.

Далее история стала обрастать подробностями уже в эфире официального канала пропаганды МО РФ России «Звезда»: на заседании коллегии российского Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что два беспилотника были якобы уничтожены матросом Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко, и распорядился «представить девушек к наградам». О поощрениях для других участников отражения атаки не сообщалось.

Охота на «Калибры»?

К моменту утренней атаки на базу ЧФ РФ в Севастополе прошло чуть более суток с происшествия в оккупированном Джанкое, где под атаку воздушных БПЛА попал крупный железнодорожный узел, используемый Россией для переброски войск и боеприпасов.

Вопреки заявлениям оккупационных властей Крымского полуострова о том, что целью атаки якобы были гражданские объекты, сообщество журналистов-расследователей ASTRA называет сразу несколько поврежденных объектов на железнодорожном узле в Джанкое, в том числе склады. По заявлениям ГУР Минобороны Украины, в результате взрывов были уничтожены перевозимые ракеты «Калибр», причем их модификация, предназначенная именно для носителей морского базирования.

Украинский военный эксперт Павел Лакийчук в комментарии для Крым.Реалии говорит, что происшествия в Севастополе и Джанкое могут быть частью одной операции.

«Такие операции готовятся не за один день, и это была плановая подготовленная операция. Мне кажется, что и удар по железной дороге в Джанкое, где был уничтожен один или несколько вагонов с «Калибрами», – составляющая одной многоплановой операции. Судя по сообщениям, которые я на данный момент вижу, в Севастополе проведена очередная комбинированная атака базы Черноморского флота с применением надводных и воздушных беспилотников», – отмечает эксперт.

Павел Лакийчук

По словам Павла Лакийчука, районы Севастополя, где были наиболее отчетливо слышны взрывы, совпадают с местами базирования российских ракетоносителей.

«В Южной бухте, где хорошо слышали взрывы, базируется бригада разнородных сил. Это ракетные катера 14-й дивизии, ракетные корабли и большие десантные корабли на другой стороне бухты в районе «Севморзавода», а также подводные лодки, которые тоже являются носителями «Калибров». Если были слышны взрывы в районе Корабельной бухты, это может означать, что целью мог стать или угольный причал, где дислоцируются вспомогательные корабли Черноморского флота, или, что более вероятно, 13-й и 14-й причал на северной стороне бухты, где дислоцируются преимущественно корабли-ракетоносцы», – рассуждает Лакийчук.

Новый малый ракетный корабль «Грайворон», принятый в состав Черноморского флота России. Севастополь, 30 января 2021 года

Относительно того, что во время атаки 22 марта часть надводных дронов могла быть остановлена боновыми заграждениями, Павел Лакийчук говорит, что это весьма вероятно. И появление таких заграждений свидетельствует о том, что российский флот вынужден постоянно искать новые способы обезопасить свои корабли в бухтах захваченного Севастополя.

Американский эксперт по подводным аппаратам и OSINT-аналитик Х. Саттон [H. I. Sutton], автор известного профильного блога Covert Shores, сообщал о возведении заграждений в Севастопольской бухте еще в ноябре 2022 года.

Карта возведенных заграждений в Севастопольской бухте, где расположены корабли Черноморского флота России, ноябрь 2022 года. Источник www.hisutton.com

Для материковой Украины сохраняется и периодически реализуется угроза ракетных обстрелов, в том числе со стороны базы ЧФ РФ в оккупированном Севастополе.

По данным Оперативного командования «Юг» ВСУ, по состоянию на 21 марта группировка российский кораблей в Черном море была увеличена до 12 кораблей. На боевом дежурстве находились два ракетоносителя, способные нести заряд до 16 крылатых ракет «Калибр».

Военный эксперт Павел Лакийчук в этих обстоятельствах так определяет цель атак дронов на объекты в Крыму: «Очевидно, что цель атак – укоротить врагу жало, которым он наносит удары по нашим городам, по нашей критической инфраструктуре, энергетической инфраструктуре. Как говорил очень давно один американский генерал, лучшая ПВО – это уничтожение самих средств поражения противника на базах, носителях и на складах. Что и реализуют Вооруженные силы Украины».

Взлом сигнала

В то время, пока российские власти Севастополя призывали жителей города сохранять спокойствие, в эфире сразу нескольких радиостанций, работающих на оккупированном Крымском полуострове, прозвучали рекомендации, как подготовиться к чрезвычайной ситуации и возможной эвакуации. Российские власти заявили о взломе радиосигнала.

Почему российские власти сами не готовят население подконтрольных территорий к возможному приближению линии фронта, когда взрывы в городе слышат уже через день?

Украинский политолог из Крыма Евгения Горюнова считает, что российские власти все еще пытаются сохранить миф о том, что Крым остается в безопасности в условиях развязанной Россией войны против Украины.

«Они пытаются продемонстрировать, что у оккупационной власти все под контролем. Что Крым – защищенная крепость, которой ничего не угрожает. Если же они начнут активно информировать население о том, что нужно делать в условиях обстрелов, это продемонстрирует их слабость, так эти чиновники считают. Но такая страусиная политика ведет к росту напряженности среди населения: люди не знают, чего ждать, не верят власти, которая постоянно их успокаивает, а взрывов становится все больше», – объясняет политолог.

Евгения Горюнова

По мнению Евгении Горюновой, продемонстрировать контроль над ситуацией в Крыму не помог недавний приезд российского президента Владимира Путина в Херсонес.

«Он должен был продемонстрировать, что ничего не происходит, что его поручения выполняются, все идет по плану, и «Россия здесь навсегда». Но в это уже мало кто в Крыму верит», – резюмирует она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».