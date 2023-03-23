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Российские генералы паникуют, ожидая крупного наступления ВСУ

  • 23.03.2023, 12:13
Российские генералы паникуют, ожидая крупного наступления ВСУ

Британская разведка назвала главное направление контратаки украинских сил.

Российские генералы опасаются крупного наступления ВСУ на севере Луганской области. При это они пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с начала марта продолжаются ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой. Местами Россия добилась продвижения до нескольких километров.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить логистический узел Купянск.

В оперативном плане намерения России на северо-востоке остаются оборонительными. «Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

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