«А какую бы таблетку дать от любого чиха?» 23.03.2023, 13:10

Врач-педиатр рассказала о главных заблуждениях белорусских родителей.

Где-то на длинной-длинной прямой, одна крайняя точка которой — это призыв рожать в поле и лечить любые болезни крапивой, а вторая — закрыть себя в стерильном медицинском боксе и вводить фосфолипиды по трубке внутривенно, должно быть пространство здоровых срединных вариантов. Именно о них и говорит педиатр Светлана Ильясевич, храбро вступая на территорию, полную предрассудков и священного родительского гнева, пишет onliner.by:

— Для начала давайте разберемся с матчастью. ОРВИ, ОРЗ, грипп, простуда — это вообще одно и то же? «Простуда», которую толковые словари 19-го века ошибочно связывают с холодом и «действием стужи на живое тело», — вполне употребимый народный синоним инфекции дыхательных путей. Часто родители спрашивают: «Доктор, что у нас, простуда или ОРВИ?» По сути, это одно и то же. Но простуда не случается от холода, ветра, плохой погоды или того, что вы намокли под дождем. Все-таки нужно встретиться с вирусом, бактерией или грибком. Иногда говорят «простуда на губах», имея в виду герпес, и считают, что виной всему неудачная прогулка на морозе. Или говорят «простуда на глазу», показывая на покрасневший ячмень. Но виноват не холод, а в первом случае — вирус, во втором — бактерия. Острая респираторная вирусная инфекция — более узкое понятие, указывающее именно на вирусную природу. ОРЗ — «острое респираторное заболевание» — еще одно название для тех же самых вещей.

На мой взгляд, в абсолютном большинстве случаев, когда речь идет о «простуде», ребенок может обойтись без кучи лекарств и антибиотиков. В 99% ситуаций дело в банальных вирусах, и тут нужно просто запастись терпением. Поить ребенка, увлажнять, проветривать. При необходимости — сбить температуру жаропонижающими. Но такое, как все любят — «а какую бы таблетку дать от соплей, от кашля, от горла, от головы, от любого чиха?» — вызывает у меня жгучее сопротивление. В конце концов, это уже не модно (смеется. — Прим. Onlíner).

Важный момент: антибиотики действуют только на бактерии, но не на вирусы. Поэтому давать антибиотик ребенку с вирусной инфекцией — это в лучшем случае бессмысленно, а в худшем приведет к той самой резистентности, о которой врачи и ученые трубят во все трубы — и правильно делают.

Из-за неконтролируемого приема лекарств устойчивость бактерий к антибиотикам постоянно растет. И это опасный поворот для всей цивилизации. Антибиотиков, на самом деле, в нашем распоряжении не так уж и много. Изобрести новое лекарство очень трудно. Поэтому разбрасываться имеющимися вариантами направо и налево не стоит. Бактерии — живые существа. Возможно, вы удивитесь, но они очень упорные и тоже хотят жить. Адаптируются по-всякому к окружающей среде. Чем больше мы пьем антибиотики, тем больше у бактерий шансов с ними познакомиться. Каждое следующее поколение бактерий уже более «образованное», подготовленное. И в итоге мы имеем супербактерии — злые микробы, которые не боятся ни одного антибиотика. Человек приезжает в больницу с условной пневмонией, а ему не могут помочь, потому что супербактерию нечем победить. И это очень печально.

Каждый раз, когда ребенок (или взрослый) принимает антибиотики, даже по показаниям, он выращивает в своем организме устойчивые бактерии. Это очень сложный механизм, но я попробую объяснить по-простому, на пальцах. Когда человек принимает антибиотик, тот убивает, допустим, 500 граммов бактерий (по современным данным, в человеческом организме — на коже, в кишечнике, носоглотке — живет от полутора до трех килограммов бактерий), а остальные не просто продолжают жить счастливо, но обучаются, передают друг другу информацию и «отращивают» устойчивость к этому конкретному лекарству.

К сожалению, достаточно часто на приеме родители сами настаивают, чтобы ребенку назначили антибиотики, хотя никаких объективных показаний для этого нет. «Давайте, нам через два дня на юг ехать, нужно подстраховаться». Как будто антибиотик поможет ребенку быстрее поправиться, а взрослым — скорее вернуться к своим делам. Но это не так! К счастью, встречаются и более осознанные родители: нет, говорят они, пожалуйста, только не антибиотики!

Частая история, которая побуждает пап и мам лезть в аптечку за таблетками, — это кашель у ребенка. Но я бы и здесь рекомендовала не спешить. Прежде чем доставать таблетку, нужно понять причину кашля. Опять-таки в 90% случаев это будут обычные неосложненные вирусные инфекции, и тогда никакой необходимости в горе лекарств нет. Кашель пройдет сам. Ненужные препараты, наоборот, могут привести к осложнениям. В любом случае ребенок, который болеет и кашляет, должен наблюдаться у доктора. Именно врач примет решение, назначать антибиотики или нет.

Когда это первый ребенок, тревожность молодых родителей порой зашкаливает. Их гипербдительность оборачивается против самого же малыша. Поэтому на всякий случай скажу: температура в 37 градусов у ребенка — это не повод вызывать скорую (улыбается. — Прим. Onlíner). Скорая помощь все-таки предназначена для экстренных случаев, вопросов жизни и смерти. А вот посетить участкового доктора и проверить, обычная это вирусная инфекция или что-то посерьезнее, будет правильным решением.

Не хочу, чтобы меня услышали так, будто я предлагаю рожать в поле, отказаться от доказательной медицины и лечить все болезни крапивой. Нет, нет, нет. Когда есть веские основания подозревать бактериальную инфекцию, ребенку назначают антибиотик. Но сделать это должен исключительно врач, а не родители. Например, гнойный отит или пневмония — это повод дать антибиотик. Если у современной медицины есть возможность помочь, включая вакцины и лекарства, — почему бы ей не воспользоваться?

Главное, чтобы люди понимали: чудес не бывает. Волшебных таблеток не придумали, а антибиотики не спасают от всех бед, в том числе от нового заражения. Поэтому я призываю к минимализму в лечении. На самом деле, нам нужно не так много лекарств, как пытается внушить реклама.