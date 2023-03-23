Величайшее унижение России 3 Гарри Каспаров

23.03.2023, 13:23

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Гарри Каспаров

Как Путин продает свою страну Китаю.

Император Си Цзиньпин нанес королевский визит Пу Тину, губернатору провинции Роксия на севере Китая.

Это именно так выглядело, потому что это то, что происходит. Си сиял, а Путин выглядел слугой, которым он и является. Это было величайшее унижение, которое когда-либо видела Россия.

Это не союз, это босс и лакей. Си не говорит о борьбе с НАТО или США. Сначала он возьмет Россию. Путин пытается купить дополнительные часы у власти, продав Россию Китаю.

Безумная война Путина с Украиной усугубляет российский демографический кризис, опустошая страну. У Китая дела идут плохо, ему нужны пространство, ресурсы и победы. Националистические сторонники Путина видят, что происходит.

Китай выпустил карты, на которых перечислены участки приграничной территории России с китайскими названиями и конфигурациями. Путин отказался бы от этого, чтобы временно взять Бахмут? Почему нет? Ему вообще наплевать на Россию и россиян.

Это будет выбор, с которым Россия столкнется, когда потерпит поражение и будет изгнана из Украины. Уползти обратно в Европу с уступками, ответственностью и репарациями или стать провинцией-заправкой китайской диктатуры.

США не должны повторять с Си ошибки, которые они совершили с Путиным. Си и его банда эгоистичны и им наплевать на Путина или на эту предполагаемую дружбу. Они уважают силу и будут наступать, если столкнутся со слабостью в Украине и в других местах.

Гарри Каспаров, Twitter

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