«Сюда ходят состоятельные люди, а вы им мешаете» 1 23.03.2023, 13:55

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фото: realt

Чем сейчас живет первый ТЦ «Корона» в Беларуси.

«Корона» на Кальварийской, 24 открылась в 2006 году. «И если обычно гипермаркет — хорошее дополнение к торговому центру, то в этом случае — наоборот: второй этаж дополняет гипер на первом, где постоянно много покупателей», — считает одна из продавцов. Как живет сегодня торговый центр, который называют вторым корпусом факультета журналистики?

Сайт Realt пообщался с покупателями и продавцами.

«Корона» на Кальварийской была первым магазином сети и на те времена воспринималась минчанами как что-то удивительное. Тут и просторный гипермаркет с хорошими продуктами и свежим, только испеченным, хлебом, и ресторан быстрого обслуживания «Пит Stop» с неплохими ценами, и большой магазин бытовой техники, магазины одежды. Сейчас таким набором минчан особо не удивишь, но вот 16 лет назад это было редкостью.

«Кожаные перчатки стоили 300 тысяч, когда стипендия была 700»

— Я первый раз была в «Короне» в 2009 году, когда переехала в Минск из райцентра в Витебской области. Помню, что нас с друзьями в то время удивляли даже ленты, на которые выкладываешь товар на кассе, и они сами едут, — рассказывает Лена. — Звучит так, будто в нашем городке не было вообще ничего, но на тот момент там просто не было магазинов самообслуживания. А еще из «Короны» мне запомнились свежие круассаны с начинками, которые стоили что-то около тысячи рублей, и булочки со шпинатом.

Лена говорит, что второй этаж «Короны» в те времена ее и ее друзей совсем не интересовал.

— Казалось, что там были какие-то слишком серьезные марки. В студенчестве я поднималась по эскалатору всего пару раз. Один, помню, смотрела себе перчатки без пальцев. Не в конкретном магазине, а просто на островке около лестницы. Они стоили тогда триста тысяч. Учитывая, что стипендия была что-то около 700 — это было дорого.

Теперь же Лена часто заходит и в гипермаркет, и на второй этаж: живет совсем рядом, в «Каскаде».

— На машине это просто идеально. Пять минут — и ты на месте. Общественным транспортом, конечно, с большими сумками не поедешь, хоть и пару остановок. На втором этаже я хожу за косметикой в ДНК, за всякими мелочами для дома захожу в SinSay — качество одежды мне там не нравится, а вот интересные аксессуары можно найти. А еще иногда захожу за мелкой бытовой техникой, когда нет времени ждать заказ из интернет-магазина.

За бытовую технику в ТЦ раньше отвечал магазин «Корона Техно», но в 2019 году они закрылись — и на Кальварийской, и в ТЦ «Замок», и в других магазинах сети. Площади «Короны Техно» занял «5 элемент».

Это не единственные изменения в «Короне». Совсем недавно на Кальварийской на месте кафе «Амстердам», которое работало с самого открытия ТЦ, заработал Burger King.

— Кафе «Амстердам» было в основном для долгих застолий и больших праздников, — рассказывает сотрудник ТЦ. — Туда редко приходили просто перекусить, хотя, насколько я знаю, там было и обеденное меню. Но и интерьер, и подача — все располагало к долгому ужину. Те, кто хочет перекусить быстро, идут на втором этаже в «Пит Stop». Кстати, интересно, что «Амстердам» — это кафе, а «Пит Stop» — ресторан (хоть и быстрого питания). Хотя по факту это как раз наоборот. Думаю, что с точки зрения трафика посетителей Burger King — это более выигрышное заведение.

«Постоянно встретишь кого-нибудь с журфака»

«Корону» иронично называют вторым корпусом журфака. До магазина от факультета журналистики меньше 500 метров. Сюда студенты ходят на перерывах или прогулять пары.

— С самого начала учебы «Корона» — это филиал журфака. Все годы обучения и еще несколько лет после — каждое посещение обязательно встречаешь кого-то из знакомых, — рассказывает бывшая студентка журфака Юля. — Больше всего я помню из «Короны» и люблю слоеные булочки под названием «Пикантные», отдел с аромапалками и отдел с книжками и всякой канцелярией.

— В «Корону» мы ходили на перерывах между парами в университете. Покупали мелочи разные, чтобы перекусить, — вспоминает еще одна экс студентка Алеся. — Один преподаватель даже попытался нас за это пристыдить: мол, в «Корону» ходят серьезные состоятельные люди, которые набирают полные тележки продуктов, а вы со своими булочками им мешаете. Мы посмеялись и продолжили ходить за булочками.

Иногда в той же «Короне» пары прогуливались. Там же можно было ходить часами и рассматривать 100 видов печенья, восхищаться какими-нибудь дорогими свечками-тарелками, которые никак нельзя было позволить себе купить на стипендию. Сейчас даже могу вспомнить, в каком порядке были расположены отделы, потому что ассортимент был изучен досконально. Как-то мне понравилась одна подушка в виде овечки, и однокурсники неожиданно подарили мне ее на день рождения. Храню до сих пор.

«Поход в «Корону» — путешествие в мир успеха»

Флер недешевого магазина у «Короны» остается до сих пор. Если поинтересоваться у тех, кто выбирает продукты только лишь по ценам, вряд ли они скажут, что ходят в «Корону». Но тех, кого такой расклад устраивает, предостаточно. Это заметно по количеству людей в магазине, особенно в обед и по вечерам.

За обедом пришел и Станислав, он работает неподалеку. Парень говорит, что хорошо помнит этот ТЦ еще со студенчества.

— Я постоянно тут бываю с 2008 года и, конечно, на то время это было супер. Прямо путешествие в мир успеха и достатка. В «Короне» на первом этаже — куча красивых людей в брендовых шмотках и с полными корзинами дорогих продуктов. На втором — магазины с красивой западной одеждой. И мы тут где-то ищем пиво по акции. Благо, оно тут всегда было в доступе!

Станислав говорит, что именно с того времени он полюбил сеть «Корона» — и предпочитает ее остальным и сегодня.

— Видно, что тут всегда стремились держать уровень: широкие проходы, чистота, много европейских продуктов, вежливые продавцы. А еще посмотрите на парковочные места возле «Короны»! Они просто огромные — можно поставить любую машину и не бояться задеть соседнюю при открытии дверей. Таких крутых парковочных мест я не видел ни в одном ТЦ Минска и главное, что со временем они их не перерисовали в угоду вместительности.

Но не все старое хорошо, добавляет молодой человек. Здесь он имеет в виду второй этаж торгового центра.

— Он наполнялся тогда, когда в Минске особо не было выбора хорошей одежды. И наполнялся он во многом теми брендами, которые возит сам «Табак-инвест». Но после открытия «Замка» и других ТЦ, на втором этаже наступило затишье, а потом вообще много магазинов закрылось. Я смотрю, что сейчас они пытаются его сделать чем-то вроде ТЦ с дисконтными магазинами неплохих шмоток, но это надо было делать лет пять назад. Но лучше, конечно, так, чем никак.

— Обычно гипермаркет — хорошее дополнение к торговому центру, а в случае с «Короной» — наоборот. Это второй этаж дополняет гипер на первом этаже, где постоянно много покупателей, — делится мнением одна из продавцов второго этажа.

Женщина считает, что эти магазины как изначально, так и сейчас не были рассчитаны на массового потребителя. Как и в ТЦ «Европа», здесь практически нет масс-маркета.

— Из массового здесь есть Sinsay, который открылся в прошлом году. Часто люди идут в сток, где продается брендовая одежда по неплохим ценам, — говорит еще одна продавец. — Если не пытаться сравнивать ТЦ с Dana Mall, то все здесь нормально, все идет своим чередом.

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