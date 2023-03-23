В центре Минска обнаружена квартира с треугольной кухней 4 23.03.2023, 15:43

2,142

Минчанам это здание известно как «Дом фото».

В доме на Мясникова, который многие минчане знают как «Дом фото», на продажу выставили интересную квартиру. Как минимум — в ней треугольная кухня.

Журналисты realt.by показали, как выглядит это жилье и рассказываем, сколько оно стоит.

Этот кирпичный дом 1952 года находится на Мясникова, 78. Вот его расположение на карте:

Здесь еще с 80-х работала известная фотомастерская, поэтому вывеску «Дом фото» на этом здании помнят многие. Но сейчас этой вывески уже нет. После недавнего капремонта изменился и цвет дома.

Здесь, на втором этаже, продается однушка площадью 34 квадратных метра. Потолки — 2,94 метра. У квартиры интересная планировка — в глаза бросается в первую очередь треугольная кухня.

А вот так эта самая кухня выглядит:

В квартире также имеется одна жилая комната, посредине которой находится колонна. С одной стороны — минус, с другой — с ее помощью можно зонировать пространство.

В квартире небольшой коридор и небольшой совмещенный санузел. Балкона тут нет.

В идеале, конечно, в квартире надо делать ремонт. Зато потом в ней можно не только жить, но и сдавать, ведь от дома до площади Независимости всего две минуты.

Цена за квартиру небольшая — 65 тысяч долларов. Но тут надо учитывать то, что у нее маленькая площадь. Цена же за метр — 1912 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».