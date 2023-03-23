В центре Минска обнаружена квартира с треугольной кухней

В центре Минска обнаружена квартира с треугольной кухней4
- 23.03.2023, 15:43
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Минчанам это здание известно как «Дом фото».
В доме на Мясникова, который многие минчане знают как «Дом фото», на продажу выставили интересную квартиру. Как минимум — в ней треугольная кухня.
Журналисты realt.by показали, как выглядит это жилье и рассказываем, сколько оно стоит.
Этот кирпичный дом 1952 года находится на Мясникова, 78. Вот его расположение на карте:
Здесь еще с 80-х работала известная фотомастерская, поэтому вывеску «Дом фото» на этом здании помнят многие. Но сейчас этой вывески уже нет. После недавнего капремонта изменился и цвет дома.
Здесь, на втором этаже, продается однушка площадью 34 квадратных метра. Потолки — 2,94 метра. У квартиры интересная планировка — в глаза бросается в первую очередь треугольная кухня.
А вот так эта самая кухня выглядит:
В квартире также имеется одна жилая комната, посредине которой находится колонна. С одной стороны — минус, с другой — с ее помощью можно зонировать пространство.
В квартире небольшой коридор и небольшой совмещенный санузел. Балкона тут нет.
В идеале, конечно, в квартире надо делать ремонт. Зато потом в ней можно не только жить, но и сдавать, ведь от дома до площади Независимости всего две минуты.
Цена за квартиру небольшая — 65 тысяч долларов. Но тут надо учитывать то, что у нее маленькая площадь. Цена же за метр — 1912 тысяч долларов.