закрыть
23 марта 2023, четверг, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники ликвидировали российскую пехоту в Луганской области

  • 23.03.2023, 18:46
  • 1,856
Украинские пограничники ликвидировали российскую пехоту в Луганской области

Видеофакт.

Украинские пограничники в Луганской области обнаружили и ликвидировали вражескую группу пехоты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

«Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, дали ногам свободу», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук