Украинские пограничники ликвидировали российскую пехоту в Луганской области 23.03.2023, 18:46

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Видеофакт.

Украинские пограничники в Луганской области обнаружили и ликвидировали вражескую группу пехоты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

«Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, дали ногам свободу», - говорится в сообщении.

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