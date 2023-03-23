Украинские пограничники ликвидировали российскую пехоту в Луганской области
- 23.03.2023, 18:46
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Видеофакт.
Украинские пограничники в Луганской области обнаружили и ликвидировали вражескую группу пехоты.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
«Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, дали ногам свободу», - говорится в сообщении.