38 стран ОБСЕ запустили Московский механизм в отношении Беларуси 23.03.2023, 19:07

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Это уже третий случай создания подобной группы в отношении режима Лукашенко.

Страны — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Беларуси. Это уже третий случай создания подобной группы в отношении Беларуси. В предыдущие разы такие шаги предпринимались в отношении республики в сентябре 2020 года и в 2010 году.

В совместном заявлении отмечается, что согласно докладу Верховного комиссара ООН по правам человека, который был обнародован 22 марта, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

«Белорусские власти проигнорировали рекомендации, содержащиеся в отчете миссии Московского механизма от 5 ноября 2020 года. Более того, они предприняли дальнейшие действия, которые усугубляют и расширяют нашу обеспокоенность по поводу выполнения Беларусью обязательств в области прав человека, в том числе посредством продолжающегося содействия агрессивной войне Российской Федерации против Украины», — говорится в заявлении.

Заявление подписали 38 стран: Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Московский механизм

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — участникам ОБСЕ формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ. БДИПЧ поручено предоставлять поддержку в применении Московского механизма.

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