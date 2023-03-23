Лидеры ЕС осудили военную поддержку России со стороны режима Лукашенко 1 23.03.2023, 20:46

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Европейский совет провел саммит ЕС по Украине.

Европейский совет по итогам встречи в четверг осудил агрессию России против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают другие государства.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине, которые цитирует «Европейская правда».

«Европейский совет осуждает военную поддержку агрессивной войны России, которая продолжается, со стороны Ирана и Беларуси. Он призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войне России», - говорится в документе.

Кроме того, лидеры ЕС отметили решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подчеркнули непоколебимую поддержку со стороны ЕС «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии».

Европейский совет отдельно напомнил о принятой в феврале резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о достижении мира в Украине и подтвердил поддержку предложенной Киевом десятишаговой «формулы мира».

«Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и марионеток со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», - подчеркивается в выводах.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию соблюдать международное право, а также «приняли во внимание ордера на арест, недавно выданные Международным уголовным судом против президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию».

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