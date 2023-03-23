В Испании задержали белоруса на Porsche 3 23.03.2023, 21:30

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Иллюстративное фото

Он чуть не сбил шесть человек.

В Испании задержали 38-летнего белоруса на Porsche, который чуть не сбил шесть человек. Все произошло в испанском городе Малага. Белорус проехал на машине по пешеходной улице, где проходил крупный кинофестиваль. Подробности сообщили в местных СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел 13 марта 2023 года примерно в 22.30. Журналисты сообщили, что на улицу Калле Маркес де Лариос в центре города на большой скорости и с громко звучащей музыкой из окна внезапно выехал белый Porsche Cayenne. Данная улица уже более 20 лет считается пешеходной. Кроме того, в период с 10 по 19 марта там как раз проходил Малагский фестиваль испанского кино и по центру улицы лежала красная ковровая дорожка.

По данным СМИ, мужчина ехал по пешеходной улице с высунутой из открытого окна рукой и не сбрасывал скорость. Свидетели случившегося, говорят о том, что он чуть не сбил 6 человек. Одна из девушек сказала, что белорус по пути схватил ее за руку и она была вынуждена немного пробежать за машиной, чтобы не упасть.

Сказано, что всего автомобиль проехал 500 метров по пешеходной улице до площади Плаза дель Карбон, где из-за террас кафе и ресторанов вынужден был остановиться. Там его и задержали сотрудники полиции. Сопротивления мужчина не оказывал. Выяснилось, что сначала полиция приняла автомобиль белоруса за фестивальный, но позже бросилась в погоню и подавала звуковые сигналы, которые мужчина мог не слышать по причине громко звучащей музыки в салоне авто.

Отмечается, что после задержания гражданин Беларуси прошел проверку на наличие алкоголя, а также наркотических средств. Результат был отрицательным. Ранее он не попадался сотрудникам полиции. Позднее через переводчика мужчина пояснил, что не был знаком с местностью. В свою очередь, адвокат белоруса сказал, что он не ехал на высокой скорости, как говорили свидетели. Суд по делу о небезопасном вождении был назначен на январь 2024 года. Обвинитель предложило наказать водителя 14 месяцами тюрьмы, а также лишением прав на 3 года.

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