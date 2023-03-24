Боец ВСУ о маневрах РФ в Новой Каховке: Выход из города не похож на ротацию 24.03.2023, 1:00

Евгений Дикий

Среди российских оккупантов в Новой Каховке царят настроения об отступлении.

Среди российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области царят настроения об отступлении, однако неизвестно, созвучны ли они с намерениями командования РФ.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал глава Национального антарктического научного центра, общественный активист, бывший командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«Около 10 дней назад в Новой Каховке местные бабушки подходили к оккупантам с вопросом, что им нужно сеять огороды и будут ли они копать на огородах траншеи, на что российский полковник ответил: «Что вы меня спрашиваете, скоро придут ваши, их и спрашивайте. Поэтому какие-то настроения там на отступление. Однако непонятно, что думает российское командование», - отметил он.

По мнению активиста, если украинские военные зайдут в Новую Каховку, то их дальше уже не сдержать. А если освободят Херсонщину, то дальше уже и Крым.

«Выход из Каховки не похож на ротацию, потому что в этом случае сначала заходят новые. А уже потом выезжают прежние. А так, чтобы позиции оставались пустыми, не бывает. С момента освобождения Херсона Кинбурнская коса и 20-30 км от Днепра – серая зона. Мы имеем там огневой контроль, из-за чего они там не могут закрепиться. Враг движется мобильными группами и завозит артиллерию, чтобы обстреливать Херсон. Также постоянно проходят бои спецназов, в том числе, на моторных лодках», - добавил Евгений Дикий.

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