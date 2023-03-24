Помощника Мясниковича освободили из СИЗО КГБ 1 24.03.2023, 22:05

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Дмитрий Шедко

Правозащитники рассказали подробности.

Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко вышел из СИЗО КГБ, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По словам правозащитников, также на свободу вышли еще два человека, которые были задержаны якобы из-за причастности к диверсии в Мачулищах – это Илья Кабанов и Руслан Маслянков, которых задержали 4 марта.

Шедко был задержан в Москве 9 марта по делу о диверсии в Мачулищах. Чиновник – участник движения «ролевиков», и причиной интереса силовиков к нему, по неподтвержденной версии, стало то, что Шедко лично знает лиц, подозреваемых по этому делу. По информации СМИ, помощника Мясниковича задержали по ст. 289 УК – «Терроризм».

Сейчас Шадко находится на свободе. Обстоятельства его освобождения из СИЗО КГБ неизвестны.

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