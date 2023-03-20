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Стало известно, в чем обвиняют задержанного помощника Мясниковича

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  • 20.03.2023, 11:33
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Стало известно, в чем обвиняют задержанного помощника Мясниковича
Дмитрий Шедко

Дмитрий Шедко находится в СИЗО КГБ.

Как стало известно «Еврорадио», бывшего заместителя министра связи и помощника Мясниковича Дмитрия Шедко обвиняют в терроризме (статья 289 УК). Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 10 марта Шедко не пришел на важное совещание в Москве и не отвечал на звонки. Его квартиру взломали, но следов чего-то криминального полиция там не нашла. Потом стало известно, что его задержали и привезли в СИЗО КГБ.

Выяснилось, что он знаком с белорусами, которых задержали по делу диверсии на аэродроме в Мачулищах.

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